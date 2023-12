Auf dem Klo mit Eric Cartman: South Park Snow Day Collector’s Edition bietet ein besonderes Extra

Jetzt könnt ihr euch die limitierte South Park: Snow Day Collector's Edition mit spektakulären Sammlerstücken sichern.

Bei Amazon könnt ihr jetzt die limitierte Collector’s Edition zum kommenden Koop-Actionspiel South Park: Snow Day vorbestellen und euch dadurch neben vielen weiteren Extras einen sprechenden Cartman-Toilettenpapierhalter sichern. Die Edition ist in vier verschiedenen Versionen für PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC verfügbar und soll unabhängig von der Plattform 219,99€ kosten:

Daneben könnt ihr South Park: Snow Day natürlich auch weiterhin in der Standard-Version für PS5, Switch, Xbox und PC vorbestellen, in diesem Fall fällt der Preis mit 29,99€ deutlich moderater aus.

Amazon bietet übrigens eine Preisgarantie: Sollte ein vorbestelltes Spiel vor dem Release noch günstiger werden, bezahlt ihr automatisch weniger.

Was bietet die South Park: Snow Day Collector’s Edition?

Der Cartman-Toilettenpapierhalter ist nicht das einzige Extra der South Park: Snow Day Collector's Edition.

Die limitierte Collector’s Edition von South Park: Snow Day rechtfertigt ihren stolzen Preis mit einer ganzen Reihe physischer Bonusinhalte, welche die Herzen von Sammler:innen höher schlagen lassen dürften, und zwar vor allem dann, wenn Eric Cartman ihre liebste Figur in South Park ist. Hier der Überblick:

das Spiel für PS5, Xbox Series X, Switch oder PC

Strickmütze im Design „Grand Wizard Cartman“

sprechender Toilettenpapierhalter „Grand Wizard Cartman“

Schneekugel „Grand Wizard Cartman“, 17 cm hoch

6 Tarokarten

der Soundtrack des Spiels

All das bekommt ihr natürlich in einer schicken Box geliefert, die sich gut im Regal machen dürfte.

Wann ist der Release von South Park: Snow Day?

Einen offiziellen Release-Termin für South: Park Snow Day gibt es noch immer nicht, Gerüchten zufolge soll das Spiel aber bereits im ersten Quartal 2024 erschienen. Die Collector’s Edition wird vermutlich zeitgleich mit der Standard-Version veröffentlicht. Ihr müsst also voraussichtlich nur noch wenige Monate auf Cartmans Stimme beim Toilettengang verzichten.

Was ist South Park: Snow Day?

1:43 South Park: Snow Day! - Das nächste Spiel zur Kultserie macht alles anders als zuvor

South Park: Snow Day ist ein Koop-Actionspiel im Stile eines Left 4 Dead oder Vermintide. Als wegen starken Schneefalls die Schule geschlossen wird, nutzen die Schüler rund um Eric Cartman die Freizeit, um wieder in ihre aus South Park: The Stick of Truth bekannten Fantasy-Rollen zu schlüpfen und sich auf sein großes Abenteuer zu begeben. Falls ihr keine Lust auf Multiplayer habt, könnt ihr auch allein mit KI-Begleitern losziehen.

