South Park-Spiel für PS5 & Switch im Angebot: Lohnt es sich zu diesem Schnäppchenpreis endlich?

Das Actionspiel Sout Park: Snow Day! hat endlich ein Preisniveau erreicht, zu dem man sich den Kauf zumindest mal überlegen kann.

Zugegeben: South Park: Snow Day! konnte zum Release die Erwartungen nicht erfüllen, dazu bot es schlicht zu wenig Inhalt und Abwechslung. Dennoch ist das Actionspiel durchaus für ein paar Stunden Spaß gut, insbesondere dann, wenn man im Koop spielt und die Welt der berühmten Serie endlich mal wieder in 3D erkunden möchte. Bei Amazon bekommt ihr South Park: Snow Day! jetzt für PS5 und Switch zu einem Preis, der dem angemessen ist:

Der Preis für die Switch-Version liegt aktuell bei nur noch 10,68€, die PS5-Version ist mit 12,71€ nur wenig teurer. Amazon macht keine Angaben zur Dauer der Angebote, das Spiel könnte also bald wieder teurer werden.

Worum geht es in South Park: Snow Day?

1:43 South Park: Snow Day! - Das nächste Spiel zur Kultserie macht alles anders als zuvor

South Park wurde von einem Schneesturm heimgesucht und ist nun so eingeschneit, dass die Schule ausfallen muss. Den freien Tag nutzen Cartman, Kyle, Stan, Kenny und die anderen, um erneut in ihre an Herr der Ringe angelehnten Fantasy-Rollen zu schlüpfen, die wir bereits aus South Park: The Stick of Truth kennen, und gemeinsam zu einem großen Abenteuer aufzubrechen.

Die chaotischen Kämpfe mit Nah- und Fernkampfwaffen sowie diversen Spezialfähigkeiten machen vor allem dann, wenn ihr im Koop für bis zu vier Personen spielt, für ein paar Stunden Spaß, zumal das verschneite Städtchen recht gut in Szene gesetzt ist und gerade für Fans der Vorlage einigen Schauwert bietet. Allzu hoch sollten eure Erwartungen allerdings nicht sein. Das gilt vor allem für die Langzeitmotivation.

Für ein paar Stunden kann die Koop-Action von South Park durchaus Spaß machen.

South Park: Snow Day! ist nämlich recht kurz und trotz des Versuchs, mit Roguelike-Mechaniken für einen höheren Wiederspielwert zu sorgen, ziemlich repetitiv. Auch von dem typischen South-Park-Humor steckt leider weniger im Spiel, als wir uns gewünscht hätten. Ihr solltet deshalb nur dann zugreifen, wenn ihr nach einer netten Beschäftigung für einen freien Nachmittag sucht. Wer tiefer in die Welt von South Park eintauchen will, sollte weiterhin lieber zu The Stick of Truth oder The Fractured But Whole greifen.