South Park - Eingestelltes Game Boy Color-Spiel im Netz aufgetaucht

Mit South Park: Der Stab der Wahrheit und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe hat die langlebige Serie um Cartman, Kenny, Stan und Kyle in den letzten Jahren zwei hochkarätige Videospielumsetzungen bekommen.

Aber auch in den Anfängen der mehr als 20 Jahre alten Animationsserie gab es Versuche, den speziellen Charme der Vorlage in ein anderes Medium zu übertragen und spielbar zu machen. Jetzt ist ein Game Boy Color-Spiel im Netz aufgetaucht, das nie veröffentlicht wurde.

South Park auf dem Game Boy

Gerüchten zufolge wurde die Game Boy Color-Version eingestellt, weil sich die beiden South Park-Erfinder Trey Parker und Matt Stone sorgten, mit der Plattform eine viel zu junge Zielgruppe anzusprechen. Einen Prototyp des Spiels haben sie allerdings aufbewahrt.

Über den YouTube-Kanal gree443 bekommen wir sogar etwas Gameplay zum Spiel zu sehen. An die Öffentlichkeit geschafft hat es die verschollene Handheld-Version übrigens über die LostMediaWiki-Plattform, wo User "DaKoolDood" über Monate hinweg in Kontakt mit dem damaligen Chefentwickler stand.

Von Cartman zu Biene Maya

Wie ResetEra-User Krvavi Abadas in seinem Post zum Netzfund schreibt, blieb die Arbeit an dem Game Boy Color aber nicht ungenutzt. Viele Assets wurden nämlich leicht verändert und in anderen Titeln wiederverwertet.

Spiel wurde recycelt: Aus dem Projekt entstanden für den nordamerikanischen Markt gleich zwei Spiele zu den Schaulspiel-Zwillingen Mary Kate und Ashley Olsen.

In Europa bekamen wir hingegen ein Biene Maya-Spiel, das sogar noch ungenutzte Sprites von Kenny und den anderen South Park-Jungs enthält.

