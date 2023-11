Mehr Speicher für Switch: microSD-Karte mit 512 GB günstig im Black Friday-Angebot sichern

Mit der Samsung Evo Plus gibt's jetzt eine schnelle microSD für Switch zum Schnäppchenpreis.

Wollt ihr euch das gerade für Switch erschienene Hogwarts Legacy holen, habt aber festgestellt, dass selbst die 8 GB des Day One Patchs kaum noch auf den Speicher eurer Konsole passen? Solche Probleme könnt ihr für lange Zeit vergessen, wenn ihr euch die microSD-Speicherkarte Samsung Evo Plus holt, die es im Black Week Sale von MediaMarkt gerade im Angebot gibt. 512 GB kosten nur noch 29€:

Mit diesem Preis ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen aktuell der günstigste Anbieter für die microSD. Generell sind 29€ ein sehr guter Preis für eine Speicherkarte mit dieser Größe und Geschwindigkeit.

Der Black Week Sale bei MediaMarkt bietet übrigens noch viele weitere Gaming-Angebote, darunter auch Switch-Spiele wie das genannte Hogwarts Legacy. Der Sale läuft bis zum 23. November um 20 Uhr, danach beginnt die nächste Sale-Phase mit neuen Black Friday-Angeboten. Dieser Linkt bringt euch zur Übersicht über die Aktion:

Samsung Evo Plus microSD: Nicht nur für Switch eine gute Wahl

Hohe Lesegeschwindigkeit: Die Samsung Evo Plus microSD-Speicherkarte ist mit einer Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s mehr als schnell genug für Nintendo Switch. Noch höhere Geschwindigkeiten machen bei der Konsole ohnehin keinen wahrnehmbaren Unterschied mehr, selbst mit 80 MB/s würdet ihr bereits eine zufriedenstellende Performance und akzeptable Ladezeiten bekommen.

Die Samsung Evo Plus microSD ist perfekt für Nintendo Switch geeignet, macht aber auch in Smartphones eine gute Figur.

Auch gut fürs Aufnehmen von 4K-Videos: Auch die Schreibgeschwindigkeit der Samsung Evo Plus ist hoch. Für die Switch ist das zwar weniger wichtig, aber für den Einsatz in Kameras, Handys und Drohnen kann das ein entscheidender Faktor sein. Da es sich um eine Karte der Geschwindigkeitsklasse U3 handelt, sind selbst Aufnahmen in 4K-Auflösung kein Problem.

Genug Speicher für viele AAA-Hits: Mit 512 GB bekommt ihr genug Speicherplatz, um lange auf der Nintendo Switch auszukommen. Selbst große Switch-Spiele sind schließlich in der Regel nicht allzu riesig. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommt beispielsweise auf ungefähr 18 GB, was bedeutet, dass der Open-World-Hit ungefähr 28 mal auf die microSD-Speicherkarte passen würde.

