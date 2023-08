Mehr Speicher für Switch: Offizielle microSD-Speicherkarten bis zu 76% reduziert im Angebot

Bei MediaMarkt gibt's jetzt die offiziellen Switch-Speicherkarten im Angebot.

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt die offizielle Speicherkarte für Nintendo Switch von SanDisk im Angebot bekommen, und zwar in gleich drei Varianten mit 128, 256 und 512 GB Speicherplatz. Laut Vergleichsplattformen könnt ihr derzeit keine der drei Versionen der microSD irgendwo anders günstiger finden. Hier der Überblick über die Angebote:

Die Deals sind übrigens Teil einer größeren Gaming-Aktion bei MediaMarkt, in der ihr noch viele weitere günstige Sonderangebote finden könnt, und zwar nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für PS5, PS4, Xbox und PC. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Wie gut ist die Switch-Speicherkarte von SanDisk?

Die offiziellen Switch-Speicherkarten von SanDisk liefern nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben mehr als genug Geschwindigkeit.

Mehr als schnell genug: Die offizielle Switch-microSD von SanDisk bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s, womit sie mehr als schnell genug ist für die Nintendo Switch. Die Konsole ist recht genügsam und braucht mindestens 60, besser aber über 80 MB/s.

Hohe Schreibgeschwindigkeit: Im Gegensatz zu vielen anderen günstigen microSDs verfügt die Switch-Speicherkarte von SanDisk zudem über eine hohe Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s. Notwendig ist eine so hohe Geschwindigkeit bei der Verwendung in der Switch zwar nicht, sie ist aber doch ein nettes Extra, zumal die Switch-Speicherkarten dadurch alternativ sogar schnell genug sind zum Aufnehmen von 4K-Videos.

Genügend Platz: Da Switch-Spiele in der Regel nicht sehr groß sind (selbst Zelda: Tears of the Kingdom braucht nur circa 18 GB), könnt ihr selbst auf der kleinsten der drei microSDs noch einige große Titel unterbringen. Wenn ihr aber für eine Weile Ruhe haben wollt, empfehlen wir euch, lieber gleich zu den größeren Varianten zu greifen, bei denen ihr ohnehin mehr GB pro Euro bekommt.

