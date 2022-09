Mehr Speicher für die Switch: Jetzt die offizielle MicroSD-Speicherkarte günstig sichern

Bei Amazon und MediaMarkt bekommt ihr gerade die offiziell für Nintendo Switch lizenzierte MicroSD-Speicherkarte von SanDisk im Sonderangebot. Für die rote Version mit 128 GB bezahlt ihr nur noch 14€. So günstig könnt ihr sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst bekommen. Hier findet ihr die Deals:

Bei MediaMarkt ist das Angebot Teil des aktuellen Prospekts namens „Die große Wochenshooow“, der noch bis zum 30. September läuft. Bei Amazon hat der Deal keine offizielle Laufzeit. Wir gehen aber davon aus, dass der Händler lediglich mit dem Konkurrenten mitgezogen ist und den Preis deshalb ebenfalls wieder erhöhen wird, wenn das Angebot bei MediaMarkt endet. Der MediaMarkt-Prospekt bietet übrigens noch viele weitere interessante Deals, darunter Fernseher, Laptops und ein sehr preiswertes Gaming-Headset. Hier geht’s zur Übersicht:

Wie gut ist die offizielle Speicherkarte für Nintendo Switch?

Lesegeschwindigkeit: Die lizenzierte Switch-Speicherkarte von SanDisk verfügt über eine maximale Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s, womit sie bestens für Nintendos Konsole geeignet ist. Für diese braucht ihr eine MicroSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, besser aber von über 80 MB/s.

Schreibgeschwindigkeit: Die SanDisk-Karte bietet zudem auch eine hohe Schreibgeschwindigkeit von maximal 90 MB/s und wäre damit sogar zum Aufnehmen von 4K-Videos geeignet. Für die Switch wäre das nicht unbedingt nötig, ihr könntet deshalb auch zu langsameren Karten wie der SanDisk Ultra greifen. Noch günstiger ist diese allerdings auch nicht, bei MediaMarkt liegt sie gerade bei 14,99€.

Reicht der Speicher? 128 GB Speicher mag nicht nach sehr viel klingen. Da aber selbst aufwendige Switch-Spiele meist nicht allzu groß sind, reicht der Platz trotzdem für einige große Titel. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist beispielsweise rund 15 GB groß, kleine Indie-Titel brauchen natürlich noch sehr viel weniger Platz.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

51 0 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2022