Mehr Speicher für Xbox Series X & S: SSD-Erweiterungskarte mit 1TB jetzt günstig im Angebot

Die WD Black C50 Speichererweiterungskarte für Xbox Series ist erst vor zwei Monaten erschienen, jetzt bekommt ihr sie stark reduziert bei MediaMarkt.

Lange Zeit war die Seagate Speichererweiterungskarte der einzige Weg, den Speicher der Xbox Series X oder S auf eine Weise zu erweitern, die volle Kompatibilität mit allen Spielen für Xbox Series garantiert. Mit der WD Black C50 ist seit Juni 2023 aber eine neue SSD-Speicherkarte auf dem Markt, was für Konkurrenz und sinkende Preise sorgt. Bei MediaMarkt bekommt ihr die WD Black C50 nun für nur 144€ in der 1TB-Version im Angebot:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn. Bei anderen Händlern gibt es aktuell laut Vergleichsplattformen weder diese SSD-Speicherkarte noch die Seagate Speichererweiterung so günstig. Der Versand ist bei MediaMarkt und Saturn kostenlos.

Wie gut ist die WD Black C50 Erweiterungskarte für Xbox Series?

Die WD Black C50 lässt sich sowohl an die Xbox Series X als auch an die Xbox Series S sehr einfach anschließen.

Die WD Black C50 SSD-Speicherkarte ist eine offizielle Speichererweiterung für die Xbox Series X und S und erfüllt natürlich Microsofts hohe Anforderungen an die Geschwindigkeit. Zwar laden Spiele mit ihr minimal langsamer als vom internen Speicher, das gilt aber ebenso für die Seagate Speichererweiterungskarte und ist in der Praxis kaum wahrnehmbar.

Ihr könnt übrigens jederzeit schnell und einfach schon installierte Spiele von der internen SSD auf die Karte ziehen oder umgekehrt. Selbst bei großen Titeln dauert das in der Regel gerade mal circa ein bis zwei Minuten. Die WD Black C50 bietet zudem Plug & Play: Ihr müsst die SSD also nur in den dafür vorgesehenen Slot der Xbox Series X oder S stecken und könnt sie dann sofort nutzen.

Günstigere Alternative: Externe Festplatte

Mit einer externen Festplatte kommt ihr natürlich sehr viel günstiger weg als mit einer SSD-Speichererweiterung, könnt dann aber Spiele für Xbox Series in der Regel nicht direkt starten.

Falls euch 144€ für 1TB Speicher noch immer zu teuer sind, könnt ihr alternativ natürlich auch eine gewöhnliche externe Festplatte an der Xbox Series verwenden. Von dieser aus könnt ihr speziell für Xbox Series entwickelte Spiele aber in der Regel nicht starten, sondern sie nur für Xbox One-Spiele oder als Zwischenlager für installierte Games verwenden.

Dafür könnt ihr in diesem Fall aber mehr Speicher für deutlich weniger Geld bekommen. Der Seagate Game Drive für Xbox kostet bei MediaMarkt beispielsweise 99,99€ für 2TB Speicherplatz:

Weitere günstige Sonderangebote sowie interessante Neuerscheinungen rund um Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: