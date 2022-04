Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade die MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra in der weißen Version mit 128 GB Speicherplatz für nur 9,99 Euro im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt damit derzeit der günstigste Anbieter: Nach Angaben von Idealo gibt es momentan weder die weiße noch die rote Version der SanDisk Ultra mit 128 GB irgendwo anders für weniger als 14,49 Euro. Hier kommt ihr zum Deal:

Der Versand ist kostenlos. MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt.

Was taugt die weiße SanDisk Ultra für die Nintendo Switch?

Lesegeschwindigkeit: Die SanDisk Ultra in der weißen Version ist eine MicroSD-Speicherkarte mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Das ist mir als genug für den Einsatz in der Nintendo Switch, für die ihr eine Speicherkarte mit wenigstens 80 MB/s Lesegeschwindigkeit verwenden solltet.

Schreibgeschwindigkeit: Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra ist hingegen eher niedrig, da es sich um eine Karte der Speed Class U1 handelt. Solange ihr sie in der Switch verwendet, ist das nicht wichtig. Falls ihr jedoch 4K-Videos aufnehmen wollt, solltet ihr euch eine Karte der Klasse U3 holen.

Speicherplatz: 128 GB Speicher sind zwar nicht wahnsinnig viel, aber immerhin das Vierfache des internen Speichers der Nintendo Switch beziehungsweise das Doppelte des Speichers der Nintendo Switch OLED. Dementsprechend bekommt ihr auf der Karte durchaus einige Switch-Spiele unter, selbst wenn es sich um aufwendige Titel handelt. Als Anhaltspunkt: The Legend Of Zelda: Breath of the Wild ist ungefähr 15 GB groß.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr dies in unserer Kaufberatung nachlesen:

