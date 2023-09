Speicherkarte für Nintendo Switch: MicroSD mit 512 GB jetzt für nur 22,99€ im Angebot

Bei Alternate gibt's jetzt eine Switch-kompatible Speicherkarte mit 512 GB günstig im Angebot. Der Vorrat dürfte allerdings nicht allzu lange reichen.

Der Speicher auf eurer Nintendo Switch oder auf eurem Handy wird knapp? Dann aufgepasst: Bei Alternate könnt ihr jetzt die microSD-Speicherkarte Transcend 300S mit 512 GB für nur 22,99€ bekommen – ein sehr niedriger Preis für so viel Speicherplatz.

Das Angebot soll zwar theoretisch zwei Wochen gültig sein, aktuell sind aber schon 35 Prozent des Vorrats verkauft, obwohl es erst heute gestartet wurde. Allzu lange dürfte es also nicht mehr verfügbar sein. Hier geht’s zum Deal:

Einen Haken gibt es bei der Sache allerdings, nämlich Alternates hohe Versandkosten von 6,99€. Selbst wenn man diese einberechnet, handelt es sich aber noch immer um einen sehr günstigen Preis für eine microSD-Speicherkarte dieser Größe und Qualität.

Wie gut ist die Transcend 300S microSD-Speicherkarte?

Sehr gut für Nintendo Switch geeignet: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s ist die Transcend 300S mehr als schnell genug für die Nintendo Switch. Die Konsole benötigt lediglich einer microSD-Speicherkarte mit mindestens 60, besser aber mit über 80 MB/s.

Schnell genug sogar für 4K: Da es sich bei der Transcend 300S um eine microSD der Klasse U3 handelt, schneidet sie übrigens auch bei der Schreibgeschwindigkeit sehr gut ab und wäre sogar schnell genug zum Aufnehmen von 4K-Videos. Für die Nintendo Switch ist eine so hohe Schreibgeschwindigkeit allerdings gar nicht nötig, auch langsamere Karten der Klasse U1 wären für sie noch schnell genug.

Platz für jede Menge Switch-Spiele: Mit 512 GB solltet ihr auf Nintendo Switch eine lange Zeit auskommen können. Allzu viel Platz brauchen schließlich selbst aufwendige Switch-Spiele in der Regel nicht. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liegt beispielsweise bei rund 18 GB und hätte demnach ungefähr 28 mal auf der Karte Platz.

Ihr wollt noch weitere günstige Sonderangebote oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Entertainment finden? Dann schaut doch mal auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder gönnt diesen Artikeln hier einen Blick: