Zum Black Friday gibt es eine Menge MicroSD-Speicherkarten, die gut für Nintendo Switch geeignet sind, günstig im Angebot. So bekommt ihr beispielsweise bei MediaMarkt und Saturn die SanDisk Ultra A1 mit stattlichen 512 GB Speicherplatz versandkostenfrei für nur 39€. Alternativ könnt ihr euch bei Otto für 39,99€ plus Versand die schnellere Samsung Evo Plus mit 512 GB holen. Falls ihr nicht so viel Platz braucht, gibt es bei verschiedenen Händlern auch kleinere Karten im Angebot:

Die Black Friday Sales laufen bei Otto und Amazon noch bis Montag und bei MediaMarkt und Saturn noch bis 16 Uhr am Sonntag. Die genannten Angebote könnten aber schon vorher wieder verschwinden oder ausverkauft sein.

Wie gut sind die Speicherkarten?

Lesegeschwindigkeit: Sowohl die SanDisk Ultra A1 mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s als auch die Samsung Evo Plus mit bis zu 130 MB/s sind für die Nintendo Switch gut geeignet. Für den Einsatz in der Switch braucht ihr eine MicroSD-Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60, besser aber mit über 80 MB/s.

Schreibgeschwindigkeit: Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra A1 hingegen eher mäßig ab, die Samsung Evo Plus und die Samsung Evo Select sind ihr in dieser Hinsicht deutlich überlegen. Für die Switch ist das allerdings weniger wichtig. Falls ihr jedoch 4K-Videos aufnehmen wollt, solltet ihr auf jeden Fall zu den schnelleren Samsung Karten greifen.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

