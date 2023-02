Speicherkarten im Angebot: Günstige MicroSDs für Switch bei Amazon & MediaMarkt kaufen

Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt könnt ihr jetzt eine gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte günstig im Sonderangebot bekommen. Bei MediaMarkt gibt es die SanDisk Ultra mit 256 GB (UVP: 71€) für nur 19,99€, bei Amazon könnt ihr die Samsung Evo Plus mit 256 GB ebenfalls für 19,99€ kaufen. Hier findet ihr die Deals:

Das Amazon-Angebote hat allerdings einen Haken: Hier wird nämlich erst ab dem 23. Februar geliefert. Die SanDisk Ultra bei MediaMarkt ist hingegen sofort verfügbar. Bei MediaMarkt ist das Angebot Teil des großen WSV Sales, der noch bis zum 8. Februar läuft. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist.

SanDisk Ultra vs. Samsung Evo Plus: Welche Karte ist besser für Switch?

Lesegeschwindigkeit: Sowohl die SanDisk Ultra als auch die Samsung Evo Plus sind sehr gut für die Nintendo Switch geeignet. Die SanDisk Ultra in der hier angebotenen weißen Version bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s, die Samsung EVO Plus erreicht bis zu 130 MB/s. Für den Einsatz in der Nintendo Switch braucht ihr eine MicroSD-Speicherkarte mit mindestens 60, besser aber mit über 80 MB/s. Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden Karten ist auf der Switch kaum merkbar.

Schreibgeschwindigkeit: Bei der Schreibgeschwindigkeit gibt es große Unterschiede zwischen den beiden Karten. Bei der Samsung Evo Plus handelt es sich um eine Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse U3, die auch zum Aufnehmen von 4K-Videos geeignet ist. Die SanDisk Ultra ist hingegen eine Karte der Klasse U1, die dafür zu langsam ist. Für den Einsatz in der Nintendo Switch ist allerdings auch dieser Unterschied nur mäßig relevant.

Insgesamt handelt es sich bei der Samsung Evo Plus also um den besseren Deal, sofern ihr die Zeit habt, ein paar Wochen auf die Lieferung zu warten. Falls ihr die Speicherkarte sowieso nur in der Switch verwenden wollt, seid ihr mit der SanDisk Ultra aber nicht wesentlich schlechter dran.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch zu achten habt, solltet ihr euch unsere Kaufberatung ansehen:

