Mit diesem Spiele-Bundle könnt ihr noch 3 Tage für die Erdbebenopfer in Türkei/Syrien spenden

Im Humble Spenden-Bundle für die Erdbeben-Gebiete steckt unter anderem auch Gotham Knights.

Ihr wollt sowieso für die Erdbeben-Gebiete in der Türkei und Syrien spenden, seid aber noch nicht dazu gekommen – oder wisst nicht, an welche Organisation? Dann können wir euch vielleicht bei der Entscheidungsfindung helfen: Es gibt ein Humble Bundle, bei dem 100 Prozent der Erlöse in die betroffenen Gebiete fließen.

Humble Bundle: Spenden für Betroffene in den Erdbeben-Gebieten der Türkei und Syrien

Darum geht's: Mehrere Erdbeben haben in Teilen der Türkei und Syriens unglaubliches Leid angerichtet. Es gibt viele Tausende Tote und die Menschen dort können jede Hilfe gebrauchen. Dementsprechend werden vielerorts Spenden gesammelt. Wie auch bei Humble Bundle. Der Clou daran: Hier spendet ihr für den guten Zweck und bekommt einen ganzen Haufen Spiele, eBooks und mehr.

So funktioniert's: Auf dieser Seite zum Türkie-Syria-Earthquake Relief Bundle könnt ihr euch nicht nur das Bundle ansehen, sondern auch eure Spendensumme einzustellen. Der Mindestbetrag beläuft sich auf 28,03 Euro, aber nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt.

Habt ihr eure Spende abgegeben, erhaltet ihr die Spiele als Steam-Keys. Dann könnt ihr sie auf Steam aktivieren und am PC, auf dem Laptop oder Steam Deck spielen. Die Comics, Regelbücher und so weiter gibt es in den Formaten PDF, EPUB und CBZ.

An wen gehen die Spenden? Bei diesem Humble Bundle gehen 100 % der Einnahmen an die Organisationen Direct Relief, International Medical Corps und Save the Children, speziell für ihre Bemühungen in der Erdbeben-Hilfe in der Türkei und in Syrien.

Normalerweise gehen bei den meisten Bundles auf Humble Bundle Teile des Geldes auch noch an die Entwickler*innen sowie an Humble Bundle selbst (oft lässt sich die Verteilung einstellen). Dieses Mal ist das nicht der Fall, 100 % werden gespendet. Bisher wurden schon fast zweieinhalb Millionen Euro über dieses Bundle gesammelt.

Bis wann läuft die Aktion noch? Nicht mehr lange - ihr habt nur noch bis Donnerstag, den 9. März 2023 Zeit.

Diese Spiele-Highlights sind im Bundle dabei

Unzählige Indie-Titel gehen hier Hand in Hand mit großen, teils aktuellen Blockbustern. Viele Publisher und Entwickler*innen stellen ihre Titel offenbar für diese Spenden-Aktion zur Verfügung. Insgesamt bekommt ihr stolze 72 Artikel. Die Liste kann sich wirklich sehen lassen:

Eines der hochkarätigsten Titel dürfte hier das neueste Batman-Spiel Gotham Knights sein:

3:02 Gotham Knights - Trailer zeigt euch alles, was ihr vor dem Release wissen müsst

Neben den Spielen finden sich auch noch einige (Regel-)Bücher zum Pen and Paper-Rollenspiel Starfinder in dem Humble Bundle für diese Erdbeben-Spendenaktion. Außerdem gibt es die zehnteilige Comic-Reihe "Saga" von Brian K. Vaughan (Y: The Last Man) und Fiona Staples. Falls ihr keinen eBook-Reader habt: Sowas lässt sich auch gut auf dem Smartphone lesen.

Was sagt ihr zu der Aktion?