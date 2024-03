Spider-Man 2 im Oster-Angebot: Eines der besten PS5-Spiele jetzt bei Amazon günstig abstauben!

Den PS5-Hit Spider-Man 2 könnt ihr euch jetzt günstig im Amazon Oster-Angebot schnappen.

Amazon hat um Mitternacht die Oster-Angebote gestartet und diese halten neben tausenden weiteren Schnäppchen auch einige gute Gaming-Deals bereit. Zu den Highlights gehört das PS5-exklusive Marvel’s Spider-Man 2. Das bislang relativ preisstabile Open-World-Spiel, das im Oktober 2023 erschienen ist, kostet jetzt nur noch 49,99€ statt 79,99€ (UVP). So günstig bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst.

Unter den Amazon Oster-Angebote findet ihr noch viele weitere Gaming-Deals, beispielsweise die PS5 Slim und einige Ubisoft-Spiele, die es sogar schon vor dem offiziellen Sale-Start günstiger gab. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 25. März, gerade die besten Deals könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Marvel’s Spider-Man 2: Eines der besten Open-World-Spiele für PS5!

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Das exklusiv für PS5 erschienene Marvel’s Spider-Man 2 hat in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 92 Punkte abgeräumt und auch bei internationalen Kritiker*innen mit einem Durchschnitt von 90 Punkten laut OpenCritic nicht viel schwächer abgeschnitten. Hier die wichtigsten Gründe, weshalb es sich um eines der besten Open-World-Spiele für PS5 handelt:

Alte Stärken konsequent ausgebaut: Schon im Vorgänger war es dank der flüssigen Steuerung ein tolles Gefühl, von Wolkenkratzer zu Wolkenkrater zu schwingen und dabei den Ausblick über Manhattan zu genießen. Für Spider-Man 2 mit seiner noch viel detaillierteren Grafik und den tollen Lichteffekten gilt das noch viel mehr.

Mehr Spannung und Abwechslung: Die Hauptmissionen waren zwar im ersten Teil bereits spannend, in Spider-Man 2 bekommt ihr nun aber auch endlich abwechslungsreiche Nebenaufgaben in der Open World, die eines Superhelden würdig sind. Die Story ist in Teil 2 ebenfalls besser geraten und bietet sowohl emotionale Höhepunkte als auch reichlich Anspielungen auf die Film- und Comic-Vorlagen.

Komplexere Kämpfe: Auch die Kämpfe sind nochmal abwechslungsreicher und komplexer. Das liegt vor allem daran, dass es mehr Spezialfähigkeiten und Skills gibt. Im Kern bietet Spider-Man 2 trotzdem noch immer ein an die Batman-Arkham-Spiele erinnerndes Kampfsystem, das spektakulär inszeniert und zugleich leicht zu erlernen ist.

