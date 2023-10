Spider-Man 2: PS5 Limited Edition schon vor Release des Open-World-Hits zum Bestpreis im Angebot

Kurz vor Release des Spiels könnt ihr die PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition zum Bestpreis abstauben.

Am 20. Oktober, also schon am Freitag, ist der Release von Marvel’s Spider-Man 2 und laut den Reviews handelt es sich um ein hervorragendes Open-World-Spiel, das den bereits tollen Vorgänger noch übertrifft. Wenn ihr euch maximal stilvoll durch die Straßenschluchten von New York schwingen wollt, könnt ihr euch jetzt noch schnell die PS5 Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition inklusive Spiel günstig im Angebot schnappen:

Über eBay könnt ihr das Konsolenbundle derzeit für 589,90€ kaufen, was laut Vergleichsplattformen der bislang günstigste Preis ist. Zweitgünstigster Anbieter ist momentan Amazon mit 619,99€, die unverbindliche Preisempfehlung der PS5 Spider-Man 2 Limited Edition liegt bei 659,99€. Auf lange Sicht könnten die Preise sogar noch steigen, sobald bei den großen Händlern der Vorrat zur Neige geht.

Was bietet die PlayStation 5 Spider-Man 2 Limited Edition?

Die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition zeichnet sich durch das schicke Design des Controllers und des PS5-Covers aus.

Technisch unterscheidet sich die Spider-Man 2 Limited Edition nicht von der normalen PS5. Sowohl das Cover der Konsole als auch der mitgelieferte Controller verfügen aber über ein schickes Design in Rot und Schwarz mit weißen Spider-Man-Symbolen als Verzierungen. Das Spiel liegt der Konsole als Download-Code bei.

Wie gut ist Marvel’s Spider-Man 2?

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Das Review-Embargo für Marvel’s Spider-Man 2 ist bereits gefallen und die Bewertungen sind hervorragend: Laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt bei stolzen 91 Punkten. Auch laut unserem GamePro-Test bietet Spider-Man 2 eine Open World nahe an der Perfektion. Mehr erfahrt ihr hier:

Wer ist der eBay-Händler?

Bei dem Anbieter des Deals handelt es sich um den größeren eBay-Händler Sbdirect24, der schon seit vielen Jahren auf eBay aktiv ist und häufig durch günstige Gaming-Angebote auffällt. Insbesondere Konsolen verkauft der Shop oft zu sehr guten Preisen. Seine Rezensionen sind derzeit zu 98,8 Prozent positiv, bei über 65.000 Bewertungen.

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote oder auch spannende Neuerscheinungen aus den Bereichen Gaming und Technik finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel hier: