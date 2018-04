Spider-Man: Homecoming 2 - Erste Story-Details zum Marvel-Sequel mit Tom Holland

Spider-Man wird für ein weiteres Kinoabenteuer im Marvel Cinematic Universe zu sehen sein, nach seinem Treffen mit den Avengers natürlich. Nun verrät Marvel-Chef Kevin Feige im Rahmen der Pressetour zu Marvels Avengers: Infinity War gegenüber io9 ein paar erste Story-Details zu Spider-Man: Homecoming 2, ohne zu viel zu preiszugeben.

Marvel-Chef Kevin Feige bestätigt zunächst den baldigen Beginn der Dreharbeiten für Spider-Man: Homecoming 2 Anfang Juli in London.

Gleichzeitig macht er deutlich, dass der Film mit dem jungen, erneut von Tom Holland dargestellten Spidey nicht nur in New York spielen wird. Vielmehr führt ihn sein neues Solo-Abenteuer um die halbe Welt, bestätigt der Marvel-Chef:

"Spidey wird natürlich eine gewisse Zeit in New York sein, aber er wird auch Zeit in anderen Teilen des Globus verbringen."