Spider-Man: Miles Morales für PS5 & PS4 jetzt günstig wie nie im Days of Play Sale

Spider Man: Miles Morales bekommt ihr bei MediaMarkt jetzt zum Bestpreis.

Im Days of Play Sale bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für nur 19,99€ (UVP: 59,99€) im Angebot. Laut Vergleichsplattformen gab es den Open-World-Hit noch nie zuvor so günstig. Ihr könnt euch das Spiel entweder in der PS4-Version mit kostenlosem PS5-Upgrade oder gleich direkt in der PS5-Fassung holen. Der Deal gilt offiziell noch bis zum 12. Juni, er könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Hier findet ihr ihn:

Was ist Marvel’s Spider-Man: Miles Morales?

12:55 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Ein Muss für PS5

Neue Fähigkeiten: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ist ein Spin-Off zum Open-World-Hit für PS4, in dem wir in die Haut von Miles Morales schlüpfen, der quasi die Urlaubsvertretung für Peter Parker übernimmt und auf das winterliche Manhattan aufpasst. Miles bringt einige neue Fähigkeiten wie Elektroangriffe und vorübergehende Unsichtbarkeit mit, wodurch uns neue Taktiken offenstehen.

Technisch stark: Neben neuen Gameplay-Ideen liefert Spider-Man: Miles Morales auch technische Verbesserungen. Selbst auf der PS4 sieht es nochmal ein gutes Stück hübscher aus als das Original. Für die PS5-Version gilt das natürlich umso mehr: Hier könnt ihr nun auch von den Dächern der Wolkenkrater aus kleine Details auf der Straße wahrnehmen. Außerdem könnt ihr euch zwischen flüssigen 60 fps und spektakulären Raytracing-Spiegelungen entscheiden.

Days of Play 2023: PS5- und PS4-Spiele im Angebot

Im Days of Play Sale gibt es noch viele weitere Spiele für PS4 und PS5 günstiger.

Neben Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gibt es im Days of Play Sale bei MediaMarkt noch andere große PlayStation-Exklusivspiele günstig im Angebot. Mit dabei sind beispielsweise God of War Ragnarök, The Last of Us Part 1 und Horizon Forbidden West. Falls ihr ein paar Klassiker nachholen möchtet, könnt ihr zudem PS4-Hits wie Bloodborne für nur 9,99€ abstauben.

Daneben gibt es auch noch eine ganze Reihe von Spielen im Angebot, bei denen es sich nicht um exklusive PS5- oder PS4-Titel handelt. Darunter sind große AAA-Hits wie Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla oder Far Cry 6. Außerdem könnt ihr PS5-Zubehör wie das Sony Pulse 3D Headset günstiger bekommen. Die komplette Übersicht findet ihr hier: