Spiele für PS5 & Switch im Angebot: Diese Hits und Geheimtipps gibt’s nur am Wochenende günstig!

Bis Montagmorgen könnt ihr bei MediaMarkt eine Menge Spiele günstig abstauben.

MediaMarkt hat unter dem Namen „Volle Gönnung“ einen Sale gestartet, der nur bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft und sich vor allem ums Gaming dreht. Neben Hardware wie der PS5 Slim in der Disc Edition gibt es eine ganze Menge Spiele für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch günstiger, darunter auch einige noch ziemlich aktuelle Titel aus 2023. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Alternativ findet ihr die Angebote übrigens auch bei Saturn, inzwischen ist sogar Amazon in einigen Fällen mitgezogen. Die Deals dürften hier ebenfalls am Montagmorgen enden, obwohl Amazon dazu momentan keine Angaben macht.

Gaming-Sale bei MediaMarkt: Das sind die Highlights

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Zu den aktuellsten Spielen im MediaMarkt-Sale zählen beispielsweise Sonic Superstars, das bei seinem Release etwas im Schatten von Super Mario Bros. Wonder stand, aber für alle Fans klassischer Jump&Runs auf jeden Fall einen Blick wert ist. Wer es hingegen düster und hart mag und zudem nach einem Weg sucht, sich die Zeit bis zum Elden Ring-DLC zu vertreiben, wird bei Lords of the Fallen gut bedient.

Eine besondere Empfehlung verdient das Musik-Actionspiel Theatrhythm: Final Bar Line, das im Universum von Final Fantasy spielt und euch im Rhythmus von 385 Songs aus der berühmten JRPG-Reihe Monster verkloppen lässt. Der internationale Wertungsdurchschnitt des Spiels liegt laut OpenCritic bei stolzen 86 Punkten.

Hier haben wir euch eine kleine Auswahlliste aus dem MediaMarkt-Sale zusammengestellt:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: