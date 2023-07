Spiele-Sale bei Amazon: 3-für-49€-Aktion mit Spielen für PS5, PS4, Xbox oder Switch gestartet

Amazon kontert die Angebote von MediaMarkt jetzt mit seiner eigenen 3-für-49€-Aktion.

Schon seit letztem Wochenende läuft bei MediaMarkt und auch bei Saturn eine Aktion, in der ihr drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder Nintendo Switch zusammen für nur 49€ bekommen könnt. Amazon will der Konkurrenz offensichtlich nicht das Feld überlassen und kontert nun mit seiner eigenen 3-für-49€-Aktion, die wie der Sale bei MediaMarkt noch bis zum 8. August laufen soll. Dieser Link bringt euch zu den Angeboten:

Die Auswahl ist momentan leider nicht sehr groß, ein paar interessante Titel wie beispielsweise Cyberpunk 2077, für das bald die umfangreiche Erweiterung Phantom Liberty erscheint, sind aber dabei. Außerdem sind allein in der Zeit, die wir zum Schreiben dieses Artikels gebraucht haben, bereits einige neue Spiele zur Auswahl hinzugekommen, aber auch alte verschwunden. Falls ihr gerade nichts findet, könnte es sich also lohnen, später nochmal reinzuschauen.

3 für 49€ bei MediaMarkt & Saturn

In der 3-für-49€-Aktion bei MediaMarkt findet ihr momentan die deutlich bessere Auswahl als bei Amazon.

Ob bei Amazon nun noch neue Spiele hinzukommen werden oder nicht, im Moment sind die 3-für-49€-Aktionen bei MediaMarkt und Saturn jedenfalls weit überlegen. Nicht nur ist die bloße Anzahl an Spielen in der Auswahl größer, ihr findet hier auch mehr große Titel wie beispielsweise Assassin’s Creed Valhalla oder das Horrorspiel The Callisto Protocol. Hier kommt ihr zu den Aktionen:

Mehr über die Aktionen von MediaMarkt und Saturn könnt ihr in unserem Artikel vom letzten Wochenende erfahren, in dem wir euch bereits die Highlights aus der Spieleauswahl herausgesucht haben:

Beachtet dabei bitte: Auch bei MediaMarkt und Saturn können Spiele schon lange vor dem Ende der Aktion am 8. August ausverkauft sein. Das gilt natürlich insbesondere für die begehrtesten Titel. Deshalb solltet ihr besser schnell sein.

Weitere günstige Sonderangebote sowie interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln: