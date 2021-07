Im Microsoft Store gibt es mal wieder eine Menge Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger. In diesem Artikel listen wir euch die (nach subjektiver Meinung) besten 20 Angebote auf, wobei sowohl der Preis als auch die Qualität eine Rolle für die Platzierung spielt. Die Top 5 stellen wir euch kurz vor. Die Angebote laufen noch mindestens bis Montag, einige sind auch noch ein paar Tage länger gültig. Zu Übersicht über alle reduzierten Spiele für Xbox One und Xbox Series im Microsoft Store kommt ihr hier:

Microsoft Store: Spiele für Xbox One & Xbox Series im Angebot

1. Soma

Ein fantastisches Spiel zu einem fantastischen Preis: Soma gibt es 90 Prozent günstiger und somit für 2,99 Euro. Das Adventure setzt nicht ganz so stark auf Horror wie etwa das vom selben Studio stammende Amnesia, bietet dafür aber eine komplexe, hervorragend geschriebene Story mit philosophischem Tiefgang und einem ungewöhnlichen Szenario. Wer auch nur ein bisschen was mit düsteren Erkundungsspielen anfangen kann, sollte sich Soma nicht entgehen lassen.

Soma statt 29,99€ für 2,99€ im Microsoft Store

2. Deponia Collection

Point&Click-Adventures mögen schon lange Nischenprodukte sein. Wenn man aber vier hochklassige Vertreter des Genres für einen Preis von knapp 4 Euro in einem Bundle bekommen kann, dann kann man ihnen selbst dann mal eine Chance geben, wenn man nicht zu den größten Fans des Genres zählt. Die aus Deutschland stammenden Spiele zeichnen sich unter anderem durch ihren Humor, ihre sympathischen Charaktere und den hübschen, bunten Grafikstil aus.

Deponia Collection statt 39,99€ für 3,99€ im Microsoft Store

3. Battlefield V

Battlefield V mag nicht der beliebteste Teil der Reihe sein, aber immerhin sorgen die Verteidigungsanlagen, die an bestimmten Stellen errichtet werden können, in Verbindung mit den teilweise zerstörbaren Leveln für ein dynamisches Schlachtgeschehen. Für den nicht gerade hohen Preis von 7,99 Euro kann man auch der eher mäßigen Solo-Kampagne eine Chance geben, die immerhin den interessanten Ansatz verfolgt, die weniger bekannten Geschichten des zweiten Weltkriegs zu erzählen.

Battlefield V statt 39,99€ für 7,99€ im Microsoft Store

4. The Sinking City

Mit The Sinking City hat sich das für die Sherlock-Holmes-Spiele verantwortliche Studio Frogwares an die Horror-Erzählungen von H. P. Lovecraft gewagt. Das Spiel lohnt sich vor allem aufgrund seiner düsteren Atmosphäre und dem gelungenen Detektiv-Gameplay. In der offenen Spielwelt werden wir nicht an die Hand genommen, sondern müssen selbst entscheiden, wie wir den Fall lösen wollen, und echte Ermittlungsarbeit leisten. Die Action-Einlagen sind hingegen weniger gelungen.

The Sinking City statt 49,99€ für 9,99€ im Microsoft Store

5. The Flame in the Flood

Im Survival-Spiel The Flame in the Flood spielen wir ein junges Mädchen, das gemeinsam mit seinem Hund in einer überfluteten Welt ums Überleben kämpft. Auf einem Floß treiben die beiden einen breiten Fluss hinab und legen immer wieder an kleinen Inseln an, um sich mit Vorräten und Ressourcen einzudecken, wobei aber zahlreiche Gefahren auf sie lauern. The Flame in the Flood überzeugt vor allem durch seine Atmosphäre und das Artdesign, an dem der Art Director von BioShock mitgearbeitet hat.

The Flame in the Flood statt 19,99€ für 4,99€ im Microsoft Store

Microsoft Store: Spiele für Xbox One & Xbox Series im Angebot