So günstig wie nirgendwo sonst: Diese Soundbar von Samsung ist bei MediaMarkt gerade ein echtes Schnäppchen!

Die Samsung HW-Q610GC ist gerade so günstig wie noch fast nie und haut euch bombastischen Sound um die Ohren.

Neben dem Prime Day gehört die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt zu meinen Lieblings-Rabattaktionen des Jahres und das liegt vor allem an Deals, wie diesem: Eine ohnehin schon um mehr als 50% reduzierte Soundbar vom Tech-Giganten Samsung wird nochmal günstiger und toppt damit alle anderen Shops. Aber lange ist sie nicht mehr so günstig, beeilt euch also lieber.

Surround-Sound von Samsung mit ordentlich Power

Obwohl Samsung hier "nur" auf eine Soundbar mit externem Subwoofer setzt, kann sich der 3D-Sound des Geräts mehr als sehen lassen. Neben drei nach vorne strahlenden Lautsprechern sind auch zwei weitere Membranen verbaut, die ihren Sound nach oben abstrahlen. Über Bande mit euren Wänden kommt der Ton dann auch oben bei euch an. Zusammen mit dem kabellosen Subwoofer entsteht ein wunderschönes Klangbild für euer Heimkino.

Auch an der Wand macht sich die Samsung-Soundbar mehr als gut.

Selbstverständlich ist die Soundbar auch mit den Audiotechnologien Dolby Atmos und DTS:X ausgestattet und macht den Surround-Sound perfekt. Ach, und bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Hinweis zu kabellosen Subwoofern: Das bedeutet lediglich, dass es kein Verbindungskabel zwischen Soundbar und Subwoofer gibt, an den Strom müsst ihr den Bass natürlich trotzdem anschließen.

Die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt: So funktionierts

Um die Vorteile der Aktion nutzen zu können, braucht ihr ein myMediaMarkt-Konto. Solltet ihr bisher keins haben, könnt ihr das schnell, einfach und kostenlos online erstellen. Sobald ihr eingeloggt seid wird euch der Rabatt von etwa 15% direkt an der Kasse abgezogen.

Die Soundbar verfügt auch über einen speziellen Gaming-Modus für extra dynamischen Sound.

Aber Moment, die Mehrwertsteuer liegt doch bei 19%, warum kriegt ihr dann weniger gutgeschrieben? Das liegt daran, dass MediaMarkt die Prozente basierend auf dem Nettopreis der Produkte berechnet und nicht vom Bruttopreis. Unterm Strich kommen so ein paar Prozente weniger zustande. Trotzdem sind die Angebote ein Knaller und sind nicht einfach nur Show. Ihr könnt wirklich jede Menge Geld sparen. Die Aktion gilt aber nur wenige Tage, wehr zugreifen will, muss also schnell sein.