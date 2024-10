Spieler baut sich eine eigene Konsole, nur um ein einziges Spiel darauf zocken zu können

Das LX-Computersystem ist keine reale Konsole, sondern existiert nur in einem Spiel - bis jetzt. (Bild ©Reddit/u/sealcouch)

Im Bereich der PC- und Konsolen-Bastelei ist Vieles möglich. Von Handhelds, die in DVD-Player eingebaut werden, bis hin zu Nachbauten besonderer Special Editions von Konsolen, haben wir schon über einige begabte Bastler*innen berichtet. Auch heute steht eine Konsole im Fokus – auch wenn es sich ursprünglich um ein rein fiktives Gerät gehandelt hat.

Bastler baut fiktive LX-Konsole von UFO 50 nach

Redditor sealcouch teilt in einem Beitrag ein Projekt, in das er laut eigener Aussage seine ganze Freizeit der letzten drei Wochen gesteckt hat. Dabei handelt es sich um eine selbstgebaute Konsole, auf der nur ein einziges Spiel läuft: UFO 50.

Hier könnt ihr den ursprünglichen Beitrag sehen sowie ein einminütiges Video, in dem sealcouch die selbstgebaute LX-Konsole genauer vorstellt:

Was ist ein LX-Computersystem?

Die Konsole, die sealcouch gebaut hat, basiert nicht auf einem realen Modell. Stattdessen orientiert sie sich am fiktiven LX-Computersystem aus dem Spiel UFO 50. Dort könnt ihr kurz zusammengefasst 50 Games der ebenfalls fiktiven Entwicklerfirma UfoSoft zocken und gleichzeitig deren Geschichte als Entwickler*innen von den Jahren 1982 bis 1989 erleben.

Mehr zum Spiel selbst seht ihr in diesem Video:

3:36 UFO 50 ist jetzt für Steam erschienen

Was ist in der LX-Konsole verbaut?

In seinem Beitrag verrät sealcouch, wie er die fiktive Konsole Realität hat werden lassen und was der ganze Spaß gekostet hat. Weil sealcouch bereits einen Computer besaß, musste er lediglich für die restlichen Komponenten aufkommen und 280 US-Dollar bezahlen, was etwas weniger als 260 Euro entspricht.

In der Konsole sind folgende Komponenten verbaut:

Bildschirm: Touchscreen, 9 Zoll mit 720p-Auflösung Die Auflösung auf dem Bildschirm beträgt exakt das dreifache der natürlichen Auflösung von UFO 50, damit das Spiel korrekt hochskaliert wird

Touchscreen, 9 Zoll mit 720p-Auflösung Motherboard: Von einem ASRock Deskmini 110 entnommen

Von einem ASRock Deskmini 110 entnommen Prozessor: 6-7 Jahre alter i7-Prozessor

6-7 Jahre alter i7-Prozessor Power-Taste: Von einem GameCube entnommen

Von einem GameCube entnommen System-Taste: Wird über Arduino kontrolliert, funktioniert wie Escape-Taste

Wird über Arduino kontrolliert, funktioniert wie Escape-Taste Controller: Modifizierter NES-USB-Controller

Ein Top-Projekt – findet auch die Community

Obwohl der Beitrag noch ganz frisch ist, finden sich bereits viele begeisterte Kommentator*innen. So hält sich User Princeps32 kurz und bündig mit dem Feedback, dass das Ganze extrem eindrücklich sei und gut aussehe. User byhi bewertet das Projekt sogar mit 12 von insgesamt 10 möglichen Punkten.

Zusätzlich zu der beträchtlichen Menge an Lob finden sich in den Kommentaren auch Fans des Spiels, die ihre Erlebnisse aus einigen Ausgewählten von den insgesamt 50 Spielen von UFO 50 teilen. Insbesondere die Spiele Overbold und Velgress seien harte Knacknüsse.

Der positive Anklang des Beitrags macht sich im vergleichsweise kleinen Subreddit von UFO 50 bemerkbar. Der Reddit-Thread befindet sich auf dem ersten Platz der am besten bewerteten Beiträge aller Zeiten des UFO-50-Subreddits.

Was haltet ihr von dem Gerät und habt ihr nun auch Lust auf UFO 50?