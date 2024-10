Spieler kramt ein unheimlich seltenes Tech-Gadget aus: Einen DVD-Player mit eingebautem Game Boy Advance

Mario hätte auch gern so ein Teil!

Heutzutage konsumieren die meisten Leute ihre Filme und Serien über Streaming-Portale wie Netflix, Prime Video oder Disney Plus und die Verkäufe von physischen Datenträgern nehmen mit jedem Jahr weiter ab.

Vor einigen Jahren sah das aber noch ganz anders aus und physische Datenträger wie die DVD wurden massenhaft verkauft. Für die mobile Nutzung, zum Beispiel während langer Reisen oder im Urlaub, gab es sogar portable DVD-Player, die mit einem integrierten Bildschirm ausgestattet waren.

Ein ganz besonderes Exemplar hat nun Reddit-User*in tahtbluedemon186 ausgekramt, denn auf seinem Gerät kann er oder sie nicht nur DVDs abspielen, sondern auch noch Game Boy-Spiele zocken.

Das ist der Game Boy Advance-DVD-Player

Darum geht's: In grauer Vorzeit, in den Zeiten als Computer und Laptops noch serienmäßig mit DVD-Laufwerken ausgestattet waren und eine Staffel 'Buffy - Im Bann der Dämonen' auf DVD fast so viel gekostet hat, wie ein mittelgroßes Lego-Set, gab es sie - die portablen DVD-Player.

Was heute schon klingt, als wäre es vollkommen aus der Zeit gefallen, sieht auch genau so aus. Aber seht doch einfach selbst:

Tatsächlich verfügt das Gerät, das im Reddit-Post geteilt wird, aber über einen ganz besonderen Clou, denn es besitzt ein eingebautes Game Boy Advance-Drive, mit dem wir die passenden Spiele zocken können.

Damit das funktioniert, ist sogar ein Controller dabei – tahtbluedemon186 muss die Games also nicht über die Tasten am DVD-Player bedienen. Somit wird aus einem mittlerweile eher überflüssigen Gerät ein richtig cooles Gaming-Gadget.

Das 'Visteon Dockable Entertainment'-System wurde 2006 von Visteon in Kooperation mit Nintendo auf den Markt gebracht und kostete stolze 1299 US-Dollar. Wer das Gerät kaufen wollte, musste allerdings noch weit tiefer in die Tasche greifen, da das Teil nicht über den normalen Einzelhandel vertrieben wurde.

Stattdessen konnte es bei Autohändler*innen als 'Upgrade' beim Kauf von bestimmten Fahrzeugen gekauft werden. 2008 kam sogar passenderweise noch eine Version heraus, die direkt in Kopfstützen verbaut wurde.

Heute können wir die Geräte sogar nur noch gebraucht bekommen und müssen noch immer einen ordentlichen Preis dafür hinlegen. Wie in den Kommentaren des Reddit-Posts angemerkt wird, kosten sie noch immer über 1000 Dollar - aktuelle Angebote auf eBay bestätigen das.

Kanntet ihr das Visteon Dockable Entertainment System bereits und habt ihr es vielleicht sogar schon mal selbst in den Händen gehabt? Verratet es uns in den Kommentaren!