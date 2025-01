Spieler bekommt legendäre Grafikkarte von einem Arbeitskollegen geschenkt und schmeißt dafür seine eigene aus dem PC - obwohl die eigentlich schneller ist

Diese GTX 1070 hat der User geschenkt bekommen. (Bildquelle: Reddit / Slow_Leopard_9486)

PC-Hardware ist heutzutage eine kostspielige Angelegenheit. Daher ist ein Blick auf ältere GPU-Modelle gar keine schlechte Lösung – erst recht, wenn sie kostenlos verschenkt wird.

Darüber konnte sich nämlich ein Reddit-User freuen, der seine RTX 3060 kurzerhand aus seinem System geschmissen hat, um auf eine eigentlich langsamere GTX 1070 zu 'upgraden'.

Arbeitskollege schenkt Spieler eine Grafikkarte und die ist sogar 'brandneu'

Der Redditor Slow_Leopard_9486 scheint einen ziemlich netten Arbeitskollegen zu haben. Dieser entdeckte beim Ausmisten eines Schranks eine Grafikkarte – und zwar im unbenutzen Zustand, sie ist also so gut wie neu. Es handelt sich dabei um eine GTX 1070, wie in einem Foto festgehalten wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Glückspilz fackelte dann auch nicht lang und baute die Grafikkarte in seinem PC ein, obwohl er laut eigenen Aussagen erst kurz vorher eine RTX 3060 gekauft hatte. Die soll dann wieder zurück an den Händler gehen.

Aber wieso gibt der Spieler die eigentlich schnellere Grafikkarte ab? Ganz simpel: Er ist wohl etwas knapp bei Kasse und möchte lieber ein paar Dollar sparen.

Die Community scheint seinen Plan auch nachvollziehen zu können – lieber jetzt ein wenig günstiger bei der Hardware fahren und dann in ein paar Jahren zu einem schnelleren Modell greifen, wenn die Preise ein wenig gefallen sind und der Kontostand es hergibt.

Aber was kann eine GTX 1070 heutzutage noch?

Viele von euch werden die Pascal-Grafikkarten von Nvidia noch in guter Erinnerung behalten haben, sie übertrumpften die Vorgängerreihe um teilweise 75 Prozent. Die GTX 1070 erreichte etwa das Performance-Niveau einer GeForce GTX Titan X, also dem High-End-Flaggschiff von Nvidia aus dem Vorjahr bei einem Drittel des Preises.

Einen so großen Leistungssprung gab es seitdem nicht mehr, weshalb die letzten GTX-Grafikkarten wohl für immer einen Legendenstatus bei PC-Spieler*innen innehaben werden. Und der ist selbst heutzutage nicht ungerechtfertigt.

Geht es nach Benchmarks, können mit der Grafikkarte selbst aufwendige Spiele wie Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 und Elden Ring bei mittleren Grafikeinstellungen und einer Full HD-Auflösung mit über 60 fps gezockt werden. Wird FSR aktiviert, ist sogar noch mehr drin.

Wahrscheinlich würde sogar das UE5-Remake von Need for Speed: Underground 2 darauf laufen:

1:22 Remake mit Unreal Engine 5: NfS Underground 2 kehrt auf unsere Bildschirme zurück

Autoplay

Aktuelle Features fehlen der Grafikkarte jedoch: Ray-Tracing kann nicht genutzt werden, echtzeitberechnete Spiegelungen und Lichtstimmungen sind also nicht möglich. Und auch DLSS unterstützt die GTX 1070 nicht, der KI-basierte Skalierungsalgorithmus setzt nämlich spezielle Hardware voraus.

Dennoch handelt es sich um eine richtig gute Übergangslösung und wenn die dann auch noch kostenlos ins Haus flattert, gibt es wohl wirklich gar nichts zu meckern. Auch wenn dafür eine eigentlich schnellere Grafikkarte wieder aus dem PC fliegt!

Habt ihr schon einmal von Freunden oder Arbeitskollegen Technik geschenkt bekommen?