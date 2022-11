Schärfere Bildausgabe: Hoffentlich folgen mehr Spiele dem Vorbild von Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 wird unermüdlich mit Updates versorgt. Erst kürzlich erschienen mit dem Patch auf Version 1.6 neue Inhalte, darunter die Möglichkeit, Designs von bestimmten Klamotten auf andere Kleidungsstücke zu übertragen (das so genannte Transmog-System). Außerdem gab es neue Knarren und Quests.

Das darauffolgende Update auf Version 1.61 beschränkte sich auf Bugfixes, fügte aber auch noch ein interessantes Detail hinzu, das die Technik-Experten von Digital Foundry unter die Lupe genommen haben: Cyberpunk 2077 verwendet auf den Current-Gen-Konsolen nun AMDs brandneue Skalierungstechnik "FidelityFX Super Resolution 2.1" (kurz FSR 2.1), die für ein schärferes Bild und weniger Geflimmere sorgt.

Das ist FSR 2.1

Bei FidelityFX Super Resolution handelt es sich um einen Skalierungsalgorithmus, der darauf getrimmt ist, ein niedrig aufgelöstes Bild so zu rekonstruieren, dass der Eindruck einer höheren Auflösung entsteht.

Skalierung in Videospielen als Beispiel: Cyberpunk 2077 wird in seinem Leistungsmodus im Durchschnitt mit 1440p berechnet. Das gerenderte Bild wird von der PS5 oder Xbox Series X aber nicht in 1440p an euren 4K-Fernseher geschickt. Dort würde der Frame nämlich auf die physikalisch korrekte Auflösung des TV-Geräts gestreckt werden, womit ein Verlust der Bildschärfe einhergeht.



Stattdessen nutzen Entwickler*innen Methoden, die von vornherein eine verlustfreiere Skalierung von einer niedrigen Auflösung auf 4K gewährleisten, damit ihr ein möglichst scharfes Bild erhaltet.

AMDs FSR 2.1 bewältigt Skalierungsaufgaben extrem gut und bringt gleich vier Vorteile gegenüber Konkurrenzverfahren mit:

Der Verlust an Bildinformationen bei niedrigen Auflösungen ist gegenüber bisherigen Techniken geringer, es kann also bewusst Rechenlast vermieden werden, die dann in bessere Effekte oder eine höhere Framerate fließt.

Bei gleicher Auflösung ist FSR 2.1 stets schärfer als vergleichbare Verfahren für Konsolen.

FSR 2.1 glättet Polygonkanten und ist dabei qualitativ besser als die meisten "klassischen" Methoden.

FSR 2.1 ist plattformoffen und kann auf beiden Xbox Series-Konsolen und der PS5 eingesetzt werden.

Dass FidelityFX Super Resolution 2.1 so großartige Arbeit abliefert, liegt an der Funktionsweise der aktuellen Versionen. Statt nur zu erkennen, wo ein Bild nachgeschärft werden muss, verwendet die Technik zusätzlich Informationen aus vorherigen Frames und beachtet die Bewegungsrichtung aller Objekte innerhalb des sichtbaren Bildausschnitts.

Wollt ihr mehr darüber erfahren, wie FSR ab Version 2.0 funktioniert, dann solltet ihr hier reinschauen:

Das bewirkt FSR 2.1 in Cyberpunk 2077

CD Projekt REDs Action-RPG nutzt FidelityFX Super Resolution für ein weitaus klareres Bild auf der PS5, der Xbox Series X und der Xbox Series S, wie die Experten von Digital Foundry feststellten. Unter anderem waren entfernte Texturen und Objekte deutlich schärfer. Hier gut zu erkennen an der Beschriftung des Schildes bei starker Vergrößerung:

Des Weiteren glättet FSR 2.1 Kanten effektiver als die bisherige Methode, die zwar auch Informationen aus vorherigen Bildern mit einbezog, aber längst nicht so ausgereift war.

In diesem Screenshot flimmerte es mit der bisherigen Kantenglättungstechnik unentwegt, mit FSR 2.1 ist die Gegend hingegen nahezu flimmerfrei:

Besonders beeindruckend ist die Art und Weise, wie FSR 2.1 mit feinen Details wie Haaren umgeht. Strähnen neigen in Cyberpunk 2077 dazu, sich in vereinzelte Pixel aufzulösen, um auf Distanz halbwegs den Anschein von Volumen zu wahren. FSR 2.1 verringert diesen Effekt und glättet die Kopfbehaarung, wodurch sie realistischer wirkt.

Ein kleiner Bonus: FSR 2.1 räumt direkt noch mit störenden Bildartefakten anderer Techniken auf. Die vorherige Kantenglättung von Cyberpunk 2077 verursachte zum Beispiel nervige Geistererscheinungen, die von nun an nicht mehr auftreten.

Hier zu erkennen am Gitarrenspieler:

Eine Steigerung der Bildwiederholrate konnte Digital Foundry nicht messen, da die native Auflösung in allen Versionen gleich geblieben ist. FSR 2.1 sorgt also vornehmlich für eine höhere Bildqualität.

FSR 2.1 hat auch einen Nachteil

Aufgrund der Funktionsweise von FidelityFX Super Resolution kann die Technik nicht in jedem Fall alle Bereiche eines Bild schärfen. Etwa bei seitlichen Bewegungen des Bildausschnitts, da sich der Bildinhalt dann viel drastischer verändert als bei einer Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung.

Außerdem werden Bereiche, die von einem sich schnell bewegenden Objekte verdeckt werden, erst langsam von FSR 2.1 erfasst. Dadurch ziehen die dynamischen Bildelemente eine sichtbare, pixelige Spur hinter sich her. Diesen Fehler beging aber auch die vorher verwendete Methode, er hängt mit der Abhängigkeit von Informationen aus vorherigen Frames zusammen. Vermeiden lässt er sich also nicht.

Eine Technik, die wir häufiger sehen möchten

Bislang war FSR in der Version 2.0 nur für Forspoken angekündigt, in dem Horrorspiel Scorn kam die Skalierungstechnik aber vor kurzem auch auf der Xbox Series X und S zum Einsatz, um die ekeligen Schauplätze in maximaler Pracht darzustellen.

Cyberpunk 2077 ist nun der erste Konsolentitel mit FSR 2.1, das weniger Bildartefakte im Vergleich zum Vorgänger erzeugt. Und wir würden sagen, dass die Demonstration geglückt ist! AMDs Verfahren bringt fast nur Vorteile mit, von denen beinahe jedes Spiel profitieren kann. Es wäre zu schade, wenn die Technik weiterhin nur selten zum Einsatz kommen würde.

Hat euch ein Spiel im Hinblick auf die Bildschärfe in letzter Zeit enttäuscht?