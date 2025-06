Kollege will alte PCs wegwerfen, doch dieser Held rettet sie - hat jetzt zwei abgefahrene PCs, die aussehen wie Schlachtschiffe

Hier seht ihr die beiden aus heutiger Sicht eher kauzig anmutenden PC-Tower (Bild: reddit.com/user/trammeloratreasure).

Ende der Neunziger und Anfang der 2000er-Jahre waren die meisten PCs noch in schickem Grau gehalten. Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert und zwischenzeitlich trieb das Design – insbesondere bei Spiele-PCs – wirklich kuriose Stilblüten. Dazu zählen beispielsweise diese beiden Modelle hier, die vor dem Müll gerettet wurden.

Zwei wirklich abgefahrene Gaming-PC-Gehäuse wären beinahe weggeworfen worden, dabei sind sie echte Hingucker

Darum geht's: Wer sich heute einen neuen Spiele-PC zusammenschraubt, denkt wohl vor allem über Airflow, Dämmung, Glasfenster und vielleicht noch RGB-Beleuchtung nach. Dazu gibt es mittlerweile sogar die Möglichkeit, auf schicke Holzfronten zu setzen. Vor ungefähr 20 Jahren sah die Sache aber noch ein wenig anders aus.

Dieser Reddit-User hat einen dicken Brocken an Land gezogen: Der Fund kann sich wirklich sehen lassen und ist dem Menschen laut eigener Aussage nur deshalb in den Schoß gefallen, weil er mitbekommen hat, was sein Arbeitskollege eigentlich schon entsorgen wollte. Dabei handelt es sich um zwei echte Schätzchen:

Ein Dell XPS 700, der ungefähr aus dem Jahr 2006 stammt und ein echt gigantischer Klotz ist. Dafür hat er aber eine besonders abgefahrene Form mit schmaler Stelle in der Mitte und alles andere als dezent eingefärbten Lamellen an der Front.

Ein Alienware Area 51-Gehäuse, das wohl in etwa aus dem Jahr 2015 stammt und auf einen noch wilderen, dreieckigen Look setzt. So einen Aufbau sieht man nicht alle Tage und bei einem Blick ins Innere offenbart sich dann auch eine neue Besonderheit: Alles ist schräg.

Hier könnt ihr euch die beiden mittlerweile schon retrofuturistisch anmutenden PC-Gehäuse im Detail und einer ausführlichen Bildergalerie ansehen:

Beide Rechner sind "massiv und wiegen mindestens 22 Kilogramm", wie der neue Besitzer erklärt.

Was er mit den Teilen machen will, habe er sich noch nicht abschließend überlegt, aber er habe es einfach nicht zulassen können, dass diese Geräte weggeschmissen werden.

Das war aber noch nicht alles: Obendrauf gab es noch ein paar Apple-Produkte, die offenbar ebenfalls kurz davor standen, auf die Müllkippe zu wandern. Es handelt sich dabei unter anderem um ein Titanium Powerbook G4 und einen richtig alten iPod, bei dem einem wirklich richtig nostalgisch ums Herz werden kann.

Wie steht ihr zu den beiden PC-Gehäusen? Wie findet ihr den Look und was würdet ihr damit anstellen? Hattet ihr womöglich eines der Geräte?