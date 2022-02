Nach den ersten beiden erfolgreichen Teilen erscheint mit Splatoon 3 im Sommer 2022 der nächste Ableger der Multiplayer-Shooter-Reihe für die Nintendo Switch. Wer das Spiel pünktlich zum Release haben will, kann es bereits jetzt bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und OTTO vorbestellen. Einen Vorbesteller-Bonus gibt es nach aktuellem Stand nicht.

Jetzt vorbestellen:

Das erwartet euch mit Splatoon 3

Erneut gilt es mit Farbe den anderen zu zeigen, wer unschlagbar ist. Darüber hinaus erwartet euch ein umfangreicherer Charaktereditor, neue Waffen, ein neuer Ort namens Splatlands, ein Storymodus, ein Online-Modus und ein Koop-Modus. Letzterer nennt sich Salmon Run und ist im Prinzip ein Horde-Modus, bei dem immer neue Gegnerwellen auf euch treffen.

Splatoon als Manga kaufen

Wer sich die Zeit bis zum Release von Splatoon 3 vertreiben will, kann noch mehr im Splatoon-Universum entdecken als die Spiele. Es gibt eine Manga-Reihe, die sich auf die Abenteuer der Inklinge stürzt. Jeder Band kostet dabei 6,99 Euro. Es gibt sie sowohl in Deutsch als auch in Englisch.