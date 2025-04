Nostalgie pur: Erlebt mit der Spyro Reignited Trilogy den Nintendo-Klassiker aus eurer Kindheit noch einmal ganz neu!

Mit dieser atemberaubenden Trilogie erlebt ihr die spannenden Abenteuer mit dem niedlichen Drachen noch einmal ganz neu!

Wenn ich den Namen Spyro höre, denke ich als allererstes an die bunten Welten, die ich als Kind mit dem frechen, kleinen Drachen erleben durfte! Ich verbinde mit ihm Stunden voller Spielspaß und ich denke, dass es vielen von euch genauso geht! Umso mehr hab ich mich darüber gefreut, als Spyro ein Remake bekommen hat und das nicht nur von einem Spiel – sondern gleich eine ganze Trilogie!

Wenn ihr euch in glückselige Kindheitstage zurückversetzen lassen wollt oder Spyro erst noch für euch entdecken müsst, dann habt ihr jetzt richtig Glück! Denn die wundervolle Trilogie bekommt ihr gerade super günstig bei Amazon und spart auch noch bis zu 34%!

Ein niedlicher Drache mit einer fesselnden Geschichte!

Drei Abenteuer, ein flammender Held – die Spyro Reignited Trilogy entführt euch auf eine Reise durch fantastische Welten voller Magie, Humor und Drachenmut. Die überarbeiteten Spiele bringen euch zurück zu den Wurzeln eines der charmantesten Jump-'n'-Run-Helden der Gaming-Geschichte – komplett neu in Szene gesetzt und bereit für ein modernes Publikum.

Spyro the Dragon: In einer Welt, in der Drachen einst friedlich lebten, sorgt ein rachsüchtiger Gnom namens Gnasty Gnorc für Unheil: Mit finsterer Magie verwandelt er Spyros Artgenossen in Kristallstatuen. Doch ein Drache bleibt verschont – und macht sich auf den Weg, seine Welt zu retten.

Flink, frech und feurig stürzt sich Spyro in eine abenteuerliche Reise durch grüne Wiesen, finstere Höhlen und luftige Höhen. Dabei trotzt er zahllosen Kreaturen, löst Rätsel und bringt Farbe zurück in ein unterdrücktes Königreich.

Ich hab die Spiele in kürzester Zeit alle durchgespielt und verspreche euch: Das Remake ist einfach magisch!

Spyro 2: Ripto’s Rage!: Ein friedliches Reich steht am Abgrund – und wieder ist es Spyro, der zur Rettung eilt. In Avalar hat der fiese Zauberer Ripto das Zepter an sich gerissen. Doch Spyro ist nicht allein: Neue Freunde, frische Kräfte und knifflige Herausforderungen machen dieses Kapitel zu einem echten Highlight.

Spyro: Year of the Dragon: Die Dracheneier sind verschwunden – und mit ihnen das Gleichgewicht der Welt. Eine rätselhafte Diebin hat sie entführt, und Spyro muss über sich hinauswachsen, um sie zurückzuholen. Doch auch diesmal kämpft er nicht allein: Neue Helden schließen sich ihm an und bringen frischen Wind ins Gameplay. Gemeinsam erkunden sie unbekannte Welten, trotzen der finsteren Zauberin und erleben ein Abenteuer, das größer ist als alles, was bisher war.

Nostalgie trifft Next-Gen – Klassische Abenteuer neu erlebt

Die Spyro Reignited Trilogy verbindet charmante Retro-Vibes mit moderner Technik und lässt die Klassiker der PlayStation-Ära in neuem Glanz erstrahlen. Die Entwickler haben die gesamte Grafik liebevoll überarbeitet – von schimmernden Wasseroberflächen bis hin zu den lebendig animierten Charakteren wirkt alles frischer, lebendiger und detailreicher als je zuvor.

Die alten Level-Layouts wurden originalgetreu übernommen, aber visuell komplett neu gestaltet. Ob im Handheld- oder TV-Modus auf der Nintendo Switch – das Spiel läuft stabil und sieht einfach fantastisch aus. Auch die Steuerung wurde spürbar optimiert, sodass Spyro sich noch geschmeidiger durch seine farbenfrohen Welten manövrieren lässt.

Es hat mich einfach absolut verzaubert, die niedlichen Welten noch einmal zu erkunden und neu zu erleben!

Für alle, die mit Spyro aufgewachsen sind, fühlt sich das Spiel wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund an. Die Level erkennt man sofort wieder – nur eben in gestochen scharfem HD.

Ein besonderes Highlight ist der überarbeitete Soundtrack: Die neu gemasterten Melodien fangen den Geist des Originals perfekt ein und sorgen für wohlige Erinnerungsmomente. So wird jedes Level zu einer kleinen Zeitreise mit modernem Twist.