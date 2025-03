Kindheitserinnerungen neu erleben: Die Spyro Reignited Trilogy bringt die Klassiker in neuem Glanz auf die Nintendo Switch und ist jetzt sogar im Angebot!

Spyro ist für mich ein absolutes Nostalgie-Spiel und dass ich es jetzt auch auf meiner geliebten Switch spielen kann ist einfach der Hammer!

Für viele von uns war Spyro in der Kindheit ein treuer Begleiter. Die kunterbunten Welten, die spannenden Herausforderungen und der freche, kleine Drache haben unzählige Stunden Spielspaß gebracht. Jetzt könnt ihr genau diese Erinnerungen wieder aufleben lassen und die drei Klassiker in einer rundum erneuerten Version noch einmal ganz neu erleben. Besonders spannend: Aktuell ist das Spiel bei Amazon im Angebot.

Diese Spiele lassen Kindheitserinnerungen wieder aufblühen!

Die Spyro Reignited Trilogy vereint die ersten drei Spiele der legendären Reihe, die ursprünglich auf der PlayStation erschienen sind. Jeder Teil erzählt eine einzigartige Geschichte, die euch in eine bunte, magische Welt entführt:

Spyro the Dragon: Alles beginnt in der Heimat von Spyro, einem kleinen Drachen, der seine Artgenossen aus den Fängen des bösen Gnasty Gnorc retten muss. Der Feind hat die Drachen in Kristallstatuen verwandelt und die Welt in Chaos gestürzt. Als mutiger, aber schelmischer Drache durchstreift Spyro die weiten Ebenen, klettert auf Berge, fliegt durch die Lüfte und kämpft gegen zahllose Gegner, um seine Freunde zu befreien.

Auf euch warten spannende Kämpfe gegen die verschiedensten Gegner und Kreaturen!

Spyro 2: Ripto’s Rage!: Nachdem Spyro in das fremde Land Avalar gerufen wurde, ist seine Reise noch lange nicht zu Ende. Der machtgierige Magier Ripto bedroht das friedliche Reich und versetzt es in Aufruhr. Spyro muss nicht nur gegen Ripto kämpfen, sondern auch seine neu gewonnenen Kräfte und Fähigkeiten einsetzen, um die drei Welten zu retten. In diesem Abenteuer erwartet euch eine noch tiefere Welt mit abwechslungsreichen Aufgaben und vielen Geheimnissen.

Spyro: Year of the Dragon: In diesem Spiel ist es an Spyro, eine Diebin zu stoppen, die wertvolle Dracheneier gestohlen hat. Auf seiner Reise trifft Spyro auf viele neue, aber auch altbekannte Freunde. In dieser Geschichte geht es nicht nur um Spyro – auch seine Begleiter spielen eine wichtige Rolle, was das Abenteuer noch spannender und vielfältiger macht.

Modernisierte Nostalgie – Alte Klassiker in neuem Glanz

Die Spyro Reignited Trilogy bleibt den originalen Spielen treu, bringt sie jedoch auf die Höhe der Zeit. Die Grafik wurde von Grund auf neu erstellt, wodurch die Welten, die Charaktere und die Umgebungen in atemberaubendem Detail erstrahlen.

Die ursprünglichen Designs der Levels wurden detailgetreu nachgebaut, aber sie sehen jetzt so schön aus wie nie zuvor. Die Animationen sind flüssiger, die Steuerung wurde verbessert, und das Spiel läuft stabil auf der Nintendo Switch – sowohl im Handheld-Modus als auch im TV-Modus.

Spyro-Fans werden die verschiedenen Level sofort wiedererkennen, denn diese wurden detailgetreu nachgestellt!

Ein weiteres Highlight ist der Soundtrack: Die ikonische Musik der Originalspiele wurde neu gemastert, und dennoch bleibt der Charme der alten Melodien erhalten. So könnt ihr beim Erkunden der Welten die vertrauten Klänge hören, die euch schon in der Kindheit begleitet haben.