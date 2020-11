Google Stadia lebt noch und bekommt über 400 neue Spiele

Die Idee hinter Google Stadia ist schon interessant: Einfach per Streaming überall spielen zu können, ohne eine teure Konsole oder einen Gaming-PC kaufen zu müssen. Doch bisher konnte sich das System noch nicht wirklich durchsetzen. Und das, obwohl ihr durchaus gute Spiele darauf spielen könnt. Darunter The Elder Scrolls Online, Destiny 2, die Early-Access-Version von Baldur's Gate 3 oder das bald erscheinende Cyberpunk 2077.

Doch die Akzeptanz der Gamer-Community lässt zu wünschen übrig, was Google aber nicht davon abhält, weiter an Stadia zu arbeiten und sich für den Erfolg stark zu machen. Buser, Stadias Director of Games, meinte nun:

"Auch, wenn sich ein Jahr wie eine lange Zeit anfühlt, fangen wir gerade erst an. Wir sind auf lange Sicht dabei. Es gehört zur Geschäftsentwicklung, dass der Aufbau von Spielen eine lange Zeit in Anspruch nimmt, und so weiß ich, was mit Stadia in drei, in vier Jahren geschehen wird. Und wenn ich über diese langfristige Vision nachdenke und darüber, wie aufregend das ist - das wird das Abenteuer meines Lebens sein.



Was ich verraten kann, ist, dass wir eine Roadmap von etwa 400 Spielen von 200 Entwicklern erstellt haben, die sich gerade in Arbeit befinden. Wenn diese Spiele erscheinen, sei es im Kalenderjahr 2021 oder später, werdet ihr in Zukunft mehr von uns hören. Wird es mehr Entwickler und mehr Spiele auf der Plattform geben? Auf jeden Fall."