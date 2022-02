Der Survival-Shooter Stalker 2 Heart of Chernobyl erscheint am 8. Dezember 2022 für Xbox Series X|S. Wer möchte, kann das Spiel bereits vorbestellen und sich dabei eine der vier Editionen sichern. Besonders ist, dass ihr selbst bei der Standard Edition ein paar physische Extras erhaltet. Zudem gibt es mit der Ultimate Edition eine vollgepackte Fan- und Sammleredition.

In diesem Artikel verraten wir euch, was sich in den Editionen befindet, wie viel sie jeweils kosten und wo ihr sie bestellen könnt.

Stalker 2 Vorbesteller-Bonus

Alle Vorbesteller erhalten ein paar digitale Bonusinhalte. Dabei erwarten euch diese Items:

Erweiterter Lagerfeuer-Inhalt: exklusive Gitarrenmelodien und Geschichten

Exklusiver Waffenskin

Exklusiver Kostümskin

Early Bird Multiplayer-Skin

Stalker 2 Ultimate Edition: Preis & Inhalte

Das kostet die Ultimate Edition: Die UVP liegt bei 349,99 Euro.

Diese physischen Inhalte erwarten euch:

Das Spiel

Steelbook (Deluxe)

Brief von den Entwicklern

Souvenir-Zonenpass

Sticker-Set

Poster

Karte der Zone

Fraktion-Aufnäher

Militär-Abzeichen

Schlüsselanhänger

Artbook

Stalker-Sammelfigur

Stalker-Rucksack

Artefakt-Lampe

Diese digitalen Inhalte erwarten euch:

Season-Pass DLC

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Spezielle Extra-Quest DLC

Einzelspieler Skins für 1 Kostüm und 3 Waffen DLC

Multiplayer-Skins für 7 Kostüme und 3 Waffen DLC

Stalker 2 Collector's Edition: Preis & Inhalte

Das kostet die Collector's Edition: Die UVP liegt bei 189,99 Euro.

Diese physischen Inhalte erwarten euch:

Das Spiel

Steelbook (Deluxe)

Brief von den Entwicklern

Souvenir-Zonenpass

Sticker-Set

Poster

Fraktion-Aufnäher

Militär-Abzeichen

Schlüsselanhänger

Artbook

Stalker-Sammelfigur

Karte der Zone

Diese digitalen Inhalte erwarten euch:

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Spezielle Extra-Quest DLC

Einzelspieler Skins für 1 Kostüm und 3 Waffen DLC

Multiplayer-Skins für 2 Kostüme und 3 Waffen DLC

Stalker 2 Limited Edition: Preis & Inhalte

Das kostet die Limited Edition: Die UVP liegt bei 79,99 Euro.

Diese Inhalte erwarten euch:

Das Spiel

Steelbook (Standard)

Brief von den Entwicklern

Souvenir-Zonenpass

Sticker-Set

Poster

Fraktion-Aufnäher

Militär-Abzeichen

Schlüsselanhänger

Karte der Zone

Stalker 2 Standard Edition: Preis & Inhalte

Das kostet die Standard Edition: Die UVP liegt bei 59,99 Euro.

Diese Inhalte erwarten euch: Selbst die Standard Edition bietet ein paar Extras.

Das Spiel

Steelbook (Standard.)

Brief von den Entwicklern

Souvenir-Zonenpass

Sticker-Set