Das große Comic-Urgestein Stan Lee ist tot. Das vermeldet die amerikanische Promi-News-Seite TMZ unter Berufung auf Lees Tochter J.C. Lee. Demnach starb der Comic-Zeichner und Erfinder zahlreicher Superhelden im Marvel-Universum am frühen Montagmorgen in seinem Haus in den Hollywood Hills. Ein Krankenwagen fuhr ihn zwar noch in das Cedars-Sinai Medical Center, wo er jedoch für tot erklärt wurde.

Stan Lee wurde 95 Jahre alt. Er hinterlässt eine Tochter, J.C. Lee. Seine Frau Joan verstarb 2017 im Alter von 93 Jahren. Lees Geburtsname war übrigens Stanley Martin Lieber - den Autorennamen Stan Lee gab sich der Sohn einer Einwanderer-Familie 1939 im Alter von 17 Jahren als er seinen ersten Fülltext für ein Captain-America-Comic schrieb.

Stan Lee - prägende Ikone ganzer Generationen

Stan Lees Karriere ist rückblickend betrachtet natürlich ein riesiger Erfolg, doch der Comic-Zeichner hatte es nicht immer leicht. Bereits mit 17 Jahren fing Stan Lee als Comiczeichner an, für den Verlag zu arbeiten, aus dem später Marvel Comics wurde. Während des zweiten Weltkriegs diente Lee in der US-Armee, wo er Texte für Trainingsfilme und Anleitungen verfasste und Cartoons zeichnete. Nach dem Ende des Krieges kehrte er zu seinem alten Arbeitgeber zurück und war maßgeblich an der »Marvel-Revolution« des Comic-Marktes beteiligt.

In den 1950-er Jahren litten Comics unter einem sehr schlechten Ruf: Angeblich verdarben sie die Jugend (wie später angeblich auch Videospiele...). Um weiter publizieren zu können, unterwarfen sich Comic-Verlage einer Selbstzensur. Erst in den späten 50er Jahren belebt der Konkurrent DC Comics wieder das Geschäft mit seinen Superhelden. Angespornt von diesem Erfolg entwickelt Stan Lee zusammen mit Jack Kirby die Fantastischen Vier und danach Hulk, Iron Man, Thor und die X-Men. Mit seinen Werken sorgte Lee dafür, dass der strenge Comics Code gelockert wurde, später sogar komplett irrelevant wurde.

Das neue Element seiner Comics: Die Superhelden sind nun richtige Charaktere mit dunklen Seiten, keine perfekten Abbilder von Halbgöttern, die alles schaffen. Lees Arbeit half dem Genre, aus einer Nische zu entkommen und zum prägenden popkulturellen Medium ganzer Generationen zu werden.

Comics und Helden, die es ohne Stan nicht gegeben hätte

Mehr als 75 Jahre war Stan Lee als Comic-Autor und -redakteur tätig (wenn man davon ausgeht, dass er bis zu seinem Tod als solcher tätig war, auch wenn er später im Filmgeschäft und repräsentativ für Marvel arbeitete). In dieser Zeit ranken sich zahllose Mythen und Gerüchte um sein tatsächliches Werk. Wie viele Helden und Comics hatte der Großmeister wirklich selbst erfunden, wie viel Arbeit stammten von seinen Co-Autoren und Zeichnern?

Rückblickend wird das wohl nie geklärt werden können. Stan Lee hat nicht zuletzt deshalb auch schon Gerichtsverfahren gegen seine eigenen Arbeitgeber und Mitarbeiter geführt: 2004 verklagte er Marvel und forderte 10% des Kino-Umsatzes (und einigte sich außergerichtlich), 2017 schließlich seine zweite Firma POW! Entertainment. In seinem letzten Lebensjahr kam es zum Gerichtsstreit mit seiner Tochter J.C. um seine Pflege (und seinen Nachlass).

Comics, die Stan Lee mit Jack Kirby kreierte:

Fantastic Four

The Incredible Hulk

Iron Man

The Mighty Thor

X-Men

Comics, die Stan Lee mit Steve Ditko kreierte:

Doctor Strange

Spider-Man

Außerdem erschuf Stan Lee zusammen mit Bill Everett die Daredevil-Reihe (die heute Teil des Marvel Serien-Universums bei Netflix ist).

Figuren, die Stan Lee entwickelte oder mitentwickelte:

Ant-Man

Die Avengers (als Team)

Black Panther

Black Widow

Captain Marvel

Daredevil

Doctor Strange

Doctor Doom

Jane Foster

Nick Fury

Groot

Hawkeye

Hulk

Iron Man

Magneto

Doctor Octopus

Quicksilver

Silver Surfer

Spider-Man

Thor

Wasp

Mary Jane

Professor X

Bei Fans des Marvel Cinematic Universe ist Stan Lee vor allem für seine Vielzahl von Cameo-Auftritten bekannt und beliebt. In den Comic-Verfilmungen tritt er in mehr als 30 kleinen Nebenrollen auf und brachte damit seine Zuschauer immer wieder zum Lachen.

Darüber hinaus hatte Lee Gastauftritte bei Sendungen wie Die Simpsons, Big Bang Theory und Video Game High School.

So reagieren Stars

Die vermutlich rührendste Botschaft veröffentlicht der Chief Creative Officer des Marvel-Konkurrenten DC Comis, Jim Lee. In einem sehr emotionalen Instagram-Post verabschiedet sich der Publizist von seiner Ikone, seinem persönlichen Helden:

Auch die US-Armee verabschiedet sich mit einem Tweet vom Veteranen Stan Lee. Von 1942 bis 1945 war Lee im Signal Corps der U.S. Army.

Rest in peace, Soldier.



Comic book creator @TheRealStanLee has passed away at the age of 95. Lee served in the #USArmy Signal Corps during WWII from 1942-1945. We are deeply grateful for his service to our country and for his tremendous support to servicemembers. #Excelsior! pic.twitter.com/P9tdwoxxx2 — U.S. Army (@USArmy) November 12, 2018

Weitere Reaktionen von Schauspielern und anderen Comic- und Filmlegenden haben wir unter diesen Zeilen für euch zusammengefasst:

No one has had more of an impact on my career and everything we do at Marvel Studios than Stan Lee. Stan leaves an extraordinary legacy that will outlive us all. Our thoughts are with his daughter, his family, and his millions of fans. #ThankYouStan #Excelsior! — Kevin Feige (@Kevfeige) November 12, 2018

Stan Lee created a universe where, if a character was beloved enough, they could never really die.



Now THAT’S thinking ahead.



Thanks for so much of my life. You’ll never not be in it. — Joss Whedon (@joss) November 12, 2018

His contribution to Pop Culture was revolutionary & cannot be overstated. He was everything you hoped he would be & MORE. I loved this man & will never stop missing him. They say you should never meet a childhood idol. They are wrong. #RIPStanTheMan pic.twitter.com/6OKH07ahJg — Mark Hamill (@HamillHimself) November 12, 2018

You were a man before your time... now it feels like you are gone before your time. RIP Stan the Man... thanks for the laughs and words of support. It’s a honor to live in your universe! #MarvelKnight pic.twitter.com/1TXdPqUB3x — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) November 12, 2018

Scarlett Johansson, Black Widow in the #Avengers franchise, on Stan Lee's death: "The galaxy just gained another Dog Star. Thankful everyday to be a small part of Stan’s universe. He was a legendary visionary and a true artist" https://t.co/IGWH7drGm9 pic.twitter.com/BxnME41P5q — Hollywood Reporter (@THR) November 12, 2018

Thank you for filling our childhoods with such joy. You will be dearly, dearly missed... pic.twitter.com/Qt2sZqaNlc — Russo Brothers (@Russo_Brothers) November 12, 2018

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 12, 2018

Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 12, 2018

Today, we pause and reflect with great sadness on the passing of Stan Lee: https://t.co/J0cwgdn677 pic.twitter.com/eOBdZAqdZ0 — Marvel Entertainment (@Marvel) November 12, 2018

He changed the way we look at heroes, and modern comics will always bear his indelible mark. His infectious enthusiasm reminded us why we all fell in love with these stories in the first place. Excelsior, Stan. — DC (@DCComics) November 12, 2018

We’re saddened by the loss of @TheRealStanLee, a visionary who created a universe of superheroes and comics. In his honor, here’s a deep-field look into the universe from our @NASAHubble Space Telescope. #Excelsior pic.twitter.com/9UHjyXwIkh — NASA (@NASA) November 12, 2018

Foto: Gage Skidmore via flickr.com | CC BY-SA 2.0