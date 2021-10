Neuer Star Ocean-Teil überraschend für PS4, PS5 und Xbox angekündigt

Während der gestrigen State of Play wurden einige Neuankündigungen von diversen Publishern vorgestellt. Eines dieser neuen Spiele ist der mittlerweile sechste Hauptableger von Star Ocean, bei dem Square Enix als Publisher und tri-Ace als Entwicklerstudio fungieren.

Mit Star Ocean geht es zurück ins Weltall

Bei Star Ocean: The Divine Force handelt es sich um ein Fantasy-RPG mit SciFi-Setting. Wie schon in Star Ocean: The Second Story ist es möglich, zwischen zwei Protagonist*innen zu wählen, in diesem Fall Raymond und Laeticia.

Raymond entstammt einer fortgeschrittenen Zivilisation und ist der Captain des Weltraumhandelsschiffs Ydas. Laeticia ist dagegen die Ritterprinzessin eines Königsreichs auf einem unterentwickelten Planeten. Als sie aufeinandertreffen, ändert sich das Schicksal der Galaxis für immer.

Das Besondere an Star Ocean ist, dass sich abhängig von euren Entscheidungen sowohl der Verlauf der Story als auch die Auswahl an Verbündeten ändert. Das fördert natürlich den Wiederspielwert, da sich so unterschiedliche Story-Wendungen ergeben.

Während der State of Play wurde außerdem ein erster Trailer zum neuen Star Ocean-Teil gezeigt. Hier liegt der Fokus vor allem auf der detaillierten Spielwelt, dem Kampfsystem und den unterschiedlichen Charakteren. Die Charakter-Illustrationen stammen vom Künstler Akiman, den einige unter euch aus der Street Fighter-Reihe kennen dürften.

Die ersten bewegten Bilder zu Star Ocean: The Divine Force bekommen wir durch den Reveal-Trailer:

Perfekter Einstieg für Neulinge

Lohnt sich der Titel überhaupt für mich? Square Enix beschreibt das Spiel als einen „perfekten Startpunkt für Neulinge“, auch wenn es sich dabei schon um den sechsten Eintrag der Hauptreihe handelt. Das Spiel bietet eine komplett eigenständige Story mit neuen Charakteren. Somit wird kein Wissen aus alten Titeln vorausgesetzt, um der Story folgen zu können.

Die Spielwelt kann frei erkundet werden. Die Charaktere besitzen durch die Fähigkeit, durch die Luft zu fliegen, eine hohe Mobilität. Square Enix verspricht riesige Berge, düstere Täler und eindrucksvolle Burgen, die es zu entdecken gibt.

Wann erscheint Star Ocean: The Divine Force? Einen genauen Releasetag gibt es nicht, der Titel soll irgendwann in 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC via Steam erscheinen.

Was gab es sonst noch in der State of Play?

Zu den Highlights der State of Play zählt Death’s Door, das ursprünglich Xbox-exklusiv war. Nun können auch PS-Spieler*innen in den Genuss des Action-Adventures kommen. Unseren Eindruck zur Xbox-Version von Death’s Door findet ihr im GamePro-Test. Ansonsten wurden eher kleinere Titel wie Deathverse oder ein kostenloses Update für Bugsnax angekündigt.

Werdet ihr mit Star Ocean: The Divine Force neu in die Reihe einsteigen?