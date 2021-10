State of Play - Alle Ankündigungen in der Übersicht

In rund 20 Minuten wurden auf der State of Play in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Titel von Third Party-Entwicklern präsentiert. Damit ihr alle Ankündigungen im Überblick habt, haben wir alles Wichtige für euch zusammengefasst. Los geht's mit den Highlights:

Death's Door erscheint für PS4 und PS5

Release: 23. November

23. November Plattformen: PS4 und PS5

Mit Death's Door erscheint eines der bislang besten Spiele des Jahres jetzt auch für PS4 und PS5. Das Action-Adventure mit der Krähe als außergewöhnlichen Helden in der Hauptrolle konnte bislang nur auf Xbox-Konsolen gespielt werden. Bestellt ihr das Spiel vor, bekommt ihr Titan Souls, das ebenfalls von Entwickler Acid Nerve stammt, kostenlos dazu.

Warum Death's Door eines unserer Jahres-Highlights 2021 ist, erfahrt ihr im ausführlichen GamePro-Test:

Death's Door ist eine echte Xbox-Perle und kassiert gerade Top-Wertungen

Neues Star Ocean erscheint für PS4 und PS5

Release: 2022

2022 Plattformen: PS4 und PS5

Ein wenig überraschend wurde mit Star Ocean: The Divine Force ein neuer Ableger der Action-Rollenspiel-Reihe angekündigt, die 1996 erstmals in Japan für das Super Famicom erschien, aber auch den Weg auf die PlayStation fand.

Weitere Ankündigungen in der Übersicht:

Deathverse : Actionspiel für PS4 und PS5, das im Frühjahr 2022 erscheint

: Actionspiel für PS4 und PS5, das im Frühjahr 2022 erscheint We are Ofk : Release 2022 für PS4 und PS5

: Release 2022 für PS4 und PS5 Bugsnax: The Isle of Bigsnax : Kostenloses Update, das Anfang 2022 erscheint

: Kostenloses Update, das Anfang 2022 erscheint Five Night's at Freddy's: Security Breach erscheint am 16. Dezember für PS4 und PS5

erscheint am 16. Dezember für PS4 und PS5 Kartrider Drift : Free 2 Play-Alternative zu Mario Kart, die 2022 für PS4 und PS5 erscheint

: Free 2 Play-Alternative zu Mario Kart, die 2022 für PS4 und PS5 erscheint King of Fighters 15 : erscheint am 17. Februar für PS4 und PS5

: erscheint am 17. Februar für PS4 und PS5 First Class Trouble : Among Us-Alternative, die am 02. November für PS4 und PS5 erscheint und direkt zum Release in PS Plus landet

: Among Us-Alternative, die am 02. November für PS4 und PS5 erscheint und direkt zum Release in PS Plus landet Little Devil Inside: Ein neues Action-Adventure für PS4 und PS5

Wie hat euch die State of Play gefallen, was war euer Highlight?