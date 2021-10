28.10.2021 00:35 Uhr

Während der gut 20 minütigen State of Play wurde etwas überraschend mit The Divine Force ein neuer Teil der Star Ocean-Reihe für PS4 und PS5 angekündigt, der bereits 2022 erscheinen soll. Das Action-Rollenspiel von Square Enix erschien 1996 erstmals in Japan für den Super Famicom, später auch für die PlayStation und weitere Konsolen. Der letzte Ableger Integrity and Faithlessness wurde vor mittlerweile sechs Jahren veröffentlicht.

Wichtige Features:

- Entscheidungen verändern die Geschichte

- mehrere spielbare Charaktere

- Rückkehr des Double Hero-Systems



Weitere Infos über Star Ocean: The Divine Force findet ihr auf dem deutschsprachigen PlayStation Blog. Darunter auch Infos zu den Charakteren. Alle Ankündigungen aus dem PlayStation-Livestream findet ihr hingegen in einer Übersicht auf GamePro.de.