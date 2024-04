Star Wars Day bei Amazon: Über 700 Angebote mit LEGO, Filmen, Spielen & mehr im riesigen Sale!

Der riesige Amazon-Sale zum Star Wars Day bringt eine reiche Auswahl an Sonderangeboten.

May the 4th be with you! Am 4. Mai ist wieder Star Wars Day, an dem traditionell viele Shops Sonderangebote starten. Amazon will der Konkurrenz zuvorkommen und hat schon jetzt seinen riesigen Star Wars Sale mit mehr als 700 Deals gestartet. Die Auswahl reicht von LEGO-Sets über Filme bis hin zu Spielen und den verschiedensten Merchandising-Artikeln. Hier findet ihr die Übersicht über sämtliche Angebote:

Beachtet bitte: Da Amazon seine Preise in der Regel immer wieder an die der Konkurrenten anpasst, könnten manche Artikel im Laufe der Woche noch günstiger werden und es können auch neue Deals hinzukommen. Deshalb kann es sich lohnen, auch später nochmal vorbeizuschauen. Andererseits könnten die begehrtesten Schnäppchen natürlich schon ausverkauft sein, wenn ihr allzu lange wartet.

Star Wars Sale bei Amazon: Das sind die Highlights

Die LEGO-Sets gehören bislang zu den Highlights im Star Wars Sale. Gerade R2-D2 ist ein schickes Ausstellungsstück.

Zu den Highlights des Sales gehören die LEGO-Sets. Sowohl Fans der frühen Filme als auch diejenigen, die eher auf die jüngeren Auskopplungen wie The Mandalorian stehen, kommen hier auf ihre Kosten. Für alle, die noch ein gutes Vatertagsgeschenk suchen, gibt es zudem passendes Merchandising wie eine Auswahl an T-Shirts mit Motiven wie Darth Vader, der ja als hervorragender Vater bekannt ist.

Natürlich sind auch so ziemlich alle Star Wars-Filme auf DVD und Blu-ray mit dabei. Die Preise liegen hier in der Regel bei unter 10€. Bei den Videospielen ist die Auswahl bislang eher schlapp, hier werden wir bis zum 4. Mai aber sicher noch mehr Angebote bekommen, sei es nun bei Amazon oder bei anderen Shops.

