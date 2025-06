Dieser Star Wars Droide ist fast so wichtig wie R2-D2 und sein LEGO-Set ist gerade stark reduziert!

Dieser Star Wars Droide ist fast so bekannt und wichtig wie R2-D2 und hat deswegen ebenfalls ein eigenes LEGO-Set.

»Und dann ist da noch dieser Droide. Chopper oder so? Der ist recht vorlaut für eine Maschine« Ezra Bridger

So spricht Protagonist in der Star Wars Serie Rebels über den Droiden C1-10P, auch genannt Chopper. Er ist sowas wie der Mechaniker des Rebellenschiffes Ghost und ein treues Crewmitglied. Zudem taucht er auch in the Bad Batch und in der Ashoka-Serie auf.

Und wie jeder gute Star Wars Droide, der etwas auf sich hält, hat auch Chopper ein eigenes LEGO-Set, was ihr gerade auch noch günstiger bekommt.

Warum ist Chopper so wichtig und beliebt bei der Star Wars Communtiy?

»Wenn R2 der Familienhund ist, ist Chopper die Katze.« Diesen charmanten Satz hat Dave Filoni gesagt, der seit 2020 Exekutive Creative Director bei Lucas Arts ist und zuvor schon eine große Rolle bei den Serien The Clone Wars und Rebels spielte. Er war also selbst direkt an der Erschaffung von Chopper beteiligt.

Chopper ist mit wahrscheinlich mit mehr Werkzeugen ausgestattet als jeder Heimwerker.

Hinter der Aussage steckt der Fakt, dass Chopper mit mehr Persönlichkeit und Wesenszügen ausgestattet wurde als andere Droiden und auch einen freien Willen zu besitzen scheint. In Rebels gerät er mehr als einmal mit den anderen Crewmitgliedern aneinander, auch wenn er immer zur Stelle ist, wenn Not am Droiden ist.

Was kann das LEGO-Set zum Star Wars Droiden?

Kommen wir erstmal zu den harten Fakten: LEGO-Chopper besteht aus 1039 Teilen und hat Maße von 16 x 22 x 14 cm (Breite x Höhe x Tiefe). Zum großen Chopper bekommt noch eine Chopper-Minifigur und eine Infotafel. Es handelt sich um Spielset, richtet sich also vor allem an Kinder ab 10 Jahren und Erwachsene, die LEGO nicht nur kaufen, um es sich in die Vitrine zu stellen.

Die Spielelmente sind sehr putzig gemacht: Die seitlichen Arme sind frei bewegbar und können sogar abgenommen werden. Ebenso das mittlere Rad, damit der Eindruck entstehen kann, der Droide hätte das Rad eingefahren. Natürlich kann auch der komplette Rumpf nach vorne bewegt werden.

Chopper macht sich in der LEGO-Version auch sehr gut als Tischdekoration.

Besonders cool finde ich aber den Wackelkopf des Droiden. Der kann komplette 360 Grad rotiert werden und durch ein kleines Element auf der Rückseite zum Wackeln gebracht werden. Das unterstreicht den chaotischen und eigenwilligen Charakter des Droiden sehr gut, wie ich finde.

Im befristeten Angebot auf Amazon könnt ihr euch den LEGO-Chopper gerade mit ganzen 26% Rabatt sichern. Schnell sein lohnt sich, denn es gibt keine Infos darüber, wie lange das Angebot noch gültig sein wird.