Von Star Wars bis Harry Potter: LEGO-Sets heute im Angebot bei Alternate

Bei Alternate könnt ihr heute als Teil der LEGO Week eine ansehnliche Auswahl an LEGO-Sets günstiger bekommen. Mit dabei sind Angebote aus bekannten Franchises, die von Harry Potter über Star Wars bis hin zu Marvel und Sonic The Hedgehog reichen. Die Übersicht findet ihr hier:

Bei den Deals handelt es sich um Tagesangebote, die um 8 Uhr morgens gestartet wurden und für 24 Stunden laufen sollen. Erfahrungsgemäß sind solche LEGO-Angebote bei Alternate aber oft schon lange vor Ablauf der Frist ausverkauft. Das gilt vor allem für Sets, die auf beliebten Franchises basieren. Ihr solltet euch also besser nicht zu viel Zeit lassen. Hier eine Auswahl der Angebote:

Weitere Angebote der Alternate LEGO Week

Falls ihr unter den heutigen Tagesdeals nichts für euch finden konntet oder das begehrte Angebot schon ausverkauft ist, solltet ihr vielleicht noch einen Blick auf die übrigen Angebote der LEGO Week bei Alternate werfen. Dort gibt es gerade auch noch andere Sets zu Ninjago, Minecraft und Disney-Filmen im günstiger, auch Deals aus der Sparte LEGO Technic sind dabei. Da die Lego Week noch bis zum 4. August, also bis Donnerstag, läuft, könnt ihr außerdem in den kommenden Tagen auch noch mit neuen LEGO-Angeboten rechnen. Es könnte sich also lohnen, später nochmal reinzuschauen: