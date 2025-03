Neues Star Wars-Spiel wird weniger als ein Jahr nach Release wieder eingestampft

Star Wars: Hunters wird schon bald eingestampft.

Eigentlich sollte Star Wars: Hunters nach anfänglich großem Erfolg zu Beginn des Jahres auf Steam erscheinen. Jetzt wird der kostenlose Arena-Shooter von Entwickler Zynga nicht einmal ein Jahr nach Release für iOS, Android und Nintendo Switch eingestellt.

Die Server des F2P-Spiels werden demnach am 01. Oktober 2025 offline genommen, zuvor soll es am 15. April noch ein letztes Content-Update geben.

Dabei fing alles so gut an...

Star Wars: Hunters wollte zum Release im Juni 2024 in die Fußstapfen von Hero-Shootern wie Overwatch oder Valorant schlüpfen. In Teams aus je vier Spieler*innen ging es dabei wahlweise als Wookiee, Stormtrooper, Mandalorianer oder Jedi in die unterschiedlichen Arenen.

Und das machte zu Beginn viele Fans neugierig. Bereits in den ersten zwei Tagen nach Release wurde Hunters knapp 1 Million Mal heruntergeladen und konnte stolze 500.000 US-Dollar über Ingame-Verkäufe generieren. (via GameStar).

1:19 Kostenloser Star Wars-Shooter heute für Switch, iOS und Android erschienen

PC-Version sollte kommen: Der anfängliche Erfolg von Hunters war gar so groß, dass Zynga das Spiel 2025 im Early Access auf Steam veröffentlichen wollte – als erstes PC-Spiel des Entwicklers überhaupt wohlgemerkt. Selbst ein Port auf PlayStation- und Xbox-Konsolen schien zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich.

Der nächste Hero-Shooter wird eingestampft

Nach einem Blogeintrag auf der offiziellen Website des Spiels kommt es jedoch ganz anders als geplant. Hunters wird eingestellt und reiht sich damit in die Riege der schnell gescheiterten Hero-Shooter ein. Zuletzt sorgte Sonys Concord im Vorjahr für großes Aufsehen, nachdem das Spiel nur wenige Tage nach Release wieder eingestampft wurde.

"Liebe Hunter, wir danken euch für eure unglaubliche Unterstützung und dafür, dass ihr Teil der Welt von Vespaara seid. Nach reiflicher Überlegung möchten wir euch mitteilen, dass das letzte Inhaltsupdate für Star Wars: Hunters auf allen Plattformen am 15. April erscheinen wird. Das Spiel wird bis zum 1. Oktober 2025 spielbar bleiben, wenn die Online-Server des Spiels abgeschaltet werden.

Wir verstehen, dass diese Nachricht enttäuschend ist und möchten euch versichern, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben. Eure Leidenschaft und euer Engagement für das Spiel und seine Community haben uns sehr viel bedeutet, und wir werden euch während des gesamten Übergangsprozesses mit Informationen und Updates versorgen."

Was mit eurem gekauften Arena Pass für Season 5 und bereits gekaufter Ingame-Währung passiert, geht aus dem FAQ von Zynga hervor. Eine Rückerstattung wird es demnach nicht geben.

Habt ihr Star Wars: Hunters gespielt und falls ja, wie hat euch das Multiplayerspiel gefallen? Seid ihr vom schnellen Aus überrascht?