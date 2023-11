Star Wars Jedi 3: Alle Infos zu Release, Cast, Story und mehr des Survivor-Nachfolgers

Alles, was wir bereits zum dritten Teil der Star Wars Jedi-Reihe wissen.

Star Wars Jedi: Fallen Order und Jedi: Survivor waren ein voller Erfolg für Publisher EA, kein Wunder also, dass bereits an einem dritten Teil mit Jedi-Ritter Cal Kestis gearbeitet wird. Allerdings müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden, ehe wir mit dem Action-Adventure rechnen können. Wir fassen alle bekannten Infos zusammen.

Disclaimer: Nach Erhalt neuer Informationen werden wir diesen Artikel stets aktualisieren. Hier seid ihr was den dritten Jedi-Ableger anbelangt also stets auf dem aktuellen Stand.

Einen Releasezeitraum gibt es bislang noch nicht. Cal Kestis-Darsteller Cameron Monaghan hatte im September 2023 lediglich enthüllt, dass er bereits an den Arbeiten für einen dritten Teil beteiligt ist. Da hier aber noch von Gesprächen die Rede ist, scheint sich die Fortsetzung in einer frühen Pre-Production-Phase zu befinden:

"Wir arbeiten am dritten Spiel und sind gerade dabei, es zu machen… Das ist also ein großes Unterfangen und es gab bisher einige Gespräche. Aber wenn alles gesagt und getan ist, werden wir hoffentlich in der Lage sein, wieder etwas wirklich Cooles für euch zu machen."