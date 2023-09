Star Wars Jedi Survivor: Kommt ein dritter Teil? Cal Kestis-Darsteller hat gute Nachrichten

Mit Star Wars Jedi: Survivor veröffentlichten EA und Respawn Entertainment Ende April eines der besten Action-Spiele des Jahres, das sogar seinen bereits hervorragenden Vorgänger noch einmal übertrumpfen konnte. Die Reihe hat bereits viele Fans gefunden, die sich nun natürlich noch einen dritten Teil wünschen.

Zu einem solchen "Star Wars Jedi 3" gab es bereits im Sommer einige Gerüchte und jetzt sieht es ganz so aus, als würde tatsächlich einen dritten Teil geben.

Woher kommt die Info? Nicht offiziell von Respawn Entertainment, dafür aber von einer anderen Quelle, die es wissen muss. Schauspieler Cameron Monaghan, der Hauptcharakter Cal Kestis Aussehen und Stimme leiht, war auf einem Panel der Ocala Comic Con und Florida zu Gast. Und hatte frohe Kunde im Gepäck, denn er sagte:

"Wir arbeiten am dritten und sind gerade dabei, es zu machen… Das ist also ein großes Unterfangen und es gab bisher einige Gespräche. Aber wenn alles gesagt und getan ist, werden wir hoffentlich in der Lage sein, wieder etwas wirklich Cooles für euch zu machen."

Cameron Monaghan auf der Ocala Comic Con (via thedirect.com)