Star Wars Jedi: Survivor-Fans glauben, ein Charakter aus Force Unleashed könnte zurückkehren

Star Wars Jedi: Survivor hat gerade erst mit einem ersten Trailer auf den Fallen Order-Nachfolger eingestimmt, nun laufen die Spekulationen natürlich bereits heiß. Besonders die gezeigten neuen Charaktere sorgen dabei bei Fans für Diskussionen. Während wir uns der Identität eines der Charaktere recht sicher sein können, wirft ein anderer noch jede Menge Fragen auf.

Jedi: Survivor ohne Großinquisitor, dafür mit Starkiller?

Star Wars Jedi: Survivor spielt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils und damit in etwa parallel zur Obi Wan Kenobi-Serie auf Disney Plus. Es scheint also auf den ersten Blick naheliegend, den weißen Pau'aner, der im Trailer fragt "Was ist dein nächster Zug, Jedi?", für den Großinquisitor zu halten. Im ersten Teil wurde der Anführer der Inquisition nur erwähnt.

Nicht der Großinquisitor: Allerdings spricht auch einiges dagegen. Nicht nur unterscheidet der Charakter sich abseits der Rasse optisch recht stark vom Großinquisitor, aus einem Interview des Fallen Order-Directors Stig Asmussen geht auch hervor, dass der Charakter wohl eine ganz andere Rolle haben wird. Hier heißt es nämlich in einer Bildbeschreibung: "ein imperialer Senator schließt einen gefährlichen Deal auf Coruscant ab." Mit dem Deal dürfte vermutlich Cals Lichtschwert gemeint sein, dass dem Senator von Sturmtrupplern vorgelegt wird.

Hier könnt ihr euch den Trailer noch einmal anschauen:

Mysteriöser Charakter im Bacta-Tank

Der zweite unbekannte Charakter, den wir im Trailer zu sehen bekommen, ist die Person im Bacta-Tank, vor dem Cal am Ende des Trailers steht. Dessen Identität ist nicht so eindeutig zu erkennen, entsprechend laufen die Spekulationen der Fans natürlich heiß.

Rückkehr von Starkiller: Einige Fans glauben, dass es sich bei diesem Charakter um Starkiller, den Schüler von Darth Vader und Protagonisten von Star Wars: The Force Unleashed handeln könnte. Dagegen spricht, dass dieses Spiel inzwischen nicht mehr zum offiziellen Canon gehört und eigentlich erst einige Jahre nach Jedi: Survivor spielen würde. Dennoch wäre eine Rückkehr dieses Charakters für viele Fans interessant. Auch Asmussens Aussage, dass Cals Crew sich in diesem Teil mit Charakteren zusammentun muss, die ihnen zu weniger düsteren Zeiten unangenehm wären, macht in diesem Kontext Sinn. Immerhin ist Starkiller für den Tod anderer Jedi verantwortlich.

Ein Cal-Klon: Manche glauben auch, dass es sich bei der Person um Cal selbst oder einen Klon von ihm handeln könnte, da eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Charakteren besteht.

Taron Malicos: Taron Malicos war ein gefallener Jedi, gegen den Cal im ersten Teil antreten musste und den er mit Hilfe der Nachtschwester Merrin besiegen konnte. Zwar passen die langen weißen Haare durchaus, allerdings stimmen die Narben auf dem Körper der Person nicht mit denen von Malicos überein.

Hier hören die Theorien natürlich noch nicht auf. Andere Charaktere, die spekulativ genannt werden, beinhalten Rahm Kota (ein Jedi, der ebenfalls in Force Unleashed vorkommt) und Kirak Infil'a (ein Jedi, den Darth Vader in den Comics tötet, um an seinen Kyberkristall zu kommen.)

Mit Sicherheit wissen wir die Identität des mysteriösen Bacta-Schwimmers wohl erst 2023. Dann erscheint Star Wars Jedi: Survivor für PS5, Xbox Series X/S und PC.

