Hello there! Wie aus dem Nichts ist ein Update für den erstklassigen Lichtschwertschnetzler Star Wars Jedi: Survivor erschienen und der nimmt sich einem gewaltigen Problem im Spiel an: Dem ruckeligen Leistungsmodus geht es an den Kragen.



Wie ihr im Video sehen könnt, ist der Titel nun endlich in konstanten 60 fps auf PS5 und Xbox Series X spielbar. Tearing ist damit auch so gut wie eliminiert und die Auflösung bekommt einen ordentlichen Schub von ungefähr 720p auf durchschnittlich 1224p. Der Performance-Modus flimmert also nicht mehr so stark und ist deutlich schärfer.

Weitere Details zum Patch findet ihr in unserem Artikel, unser Test wurde zudem von einer 84 auf eine 88 aufgewertet, da die gravierendsten Probleme beseitigt wurden.

Seit dem 28. April ist Star Wars Jedi: Survivor für PC, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar, gelobt werden unter anderem das präzise Kampfsystem, die ausgezeichnete Inszenierung und die spannende Handlung. Zieht es euch jetzt ins Spiel, dann erwartet euch also ein hervorragendes Action-Spiel, das nun auch in jedem Bildmodus flüssig läuft.