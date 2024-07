Star Wars Outlaws im Angebot: Hier gibt’s das Open-World-Spiel schon vor Release günstiger!

Bald erscheint das große Open-World-Abenteuer Star Wars Outlaws. Wenn ihr jetzt vorbestellt, könnt ihr es euch bereits günstiger und mit Preorder-Bonus sichern.

Star Wars Outlaws erscheint zwar erst in gut einem Monat, Release-Termin ist der 30. August. Trotzdem könnt ihr euch das Open-World-Spiel schon jetzt günstiger sichern. Bei Coolblue bekommt ihr aktuell sowohl auf die PS5- als auch auf die Xbox Series X-Version rund 11€ Rabatt im Vergleich zum UVP von 79,99€. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ kommt ihr auch bei MediaMarkt 10€ günstiger weg und bekommt dafür sogar die exklusive Special Edition mit einigen digitalen Extras. Bei beiden Händlern könnt ihr euch zudem natürlich nicht nur den Rabatt, sondern auch den Vorbesteller-Bonus sichern, nämlich zusätzliche Skins für euer Raumschiff und euer Speederbike im sogenannten Kessel Runner Bonus Pack:

Wenn ihr euch Star Wars Outlaws jetzt günstiger sichert, bekommt ihr natürlich auch den Preorder-Bonus, egal ob ihr bei MediaMarkt oder bei Coolblue bestellt.

Star Wars Outlaws: Was bietet das große Open-World-Abenteuer?

Mit Star Wars Outlaws aus dem Hause Ubisoft bekommen wir endlich mal ein großes Open-World-Spiel im Star Wars-Universum. Dieses soll weit mehr werden als ein Assassin’s Creed mit anderem Anstrich. Allein schon dadurch, dass ihr mit eurem eigenen Raumschiff jederzeit in den Weltraum oder zu anderen Planeten aufbrechen und mit dem Speederbike über die Planetenoberflächen rasen könnt, dürfte für ein ganz anderes Spielgefühl sorgen.

10:44 Star Wars Outlaws zeigt in 10 Minuten Gameplay, dass hier eine Open World-Hoffnung auf uns wartet

Die Story ist zwischen Episode 5 und 6 (also zwischen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“) und somit während der Herrschaft des Imperiums angesiedelt. Wir spielen die Kriminelle Kay Vess, die einen großen Coup plant und dafür nach Unterstützern sucht, während vom Imperium ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt ist. Auf ihrer Reise wird Kay stets von einem niedlichen kleinen Wesen namens Nix begleitet.

Anders als in den Star Wars Jedi-Spielen von Electronic Arts habt ihr in Star Wars Outlaws keine Jedi-Kräfte, Kay ähnelt in ihren Fähigkeiten eher Han Solo als Luke Skywalker. Sie kann hervorragend mit ihrem Blaster umgehen, der sich im Spielverlauf auf vielfältige Weise aufrüsten und modifizieren lässt. Oftmals ist es allerdings klüger, zu schleichen und unbemerkt zu bleiben, wobei Nix uns durch Ablenkungsmanöver unterstützt.

Zum Gameplay am Boden soll noch Action im Weltraum hinzukommen, wo anscheinend spannende Schlachten auf euch und euer Raumschiff warten. Allzu viel war hiervon allerdings noch nicht zu sehen. Vermutlich dürften die Weltraumkämpfe eher Abwechslung zwischen der Erkundung der Planeten als ein zentrales Spielelement werden.

