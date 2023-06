Star Wars Outlaws: Alle Infos zu Release, Gameplay, Open World und mehr

Alles Wichtige zu Star Wars Outlaws für PS5, Xbox Series und PC.

Falls ihr euch schon lange sehnlichst ein waschechtes Open World-Spiel im Star Wars-Universum wünscht, solltet ihr Star Wars Outlaws unbedingt im Blick behalten. Während der Ubisoft Forward im Juni 2023 wurde das Action-Adventure angekündigt, das aktuell für PS5, Xbox Series X/S und PC bei Massive Entertainment (The Division-Serie) in Entwicklung ist.

Alles Wichtige zum Story-getriebenen Singleplayer-Spiel wollen wir hier im Artikel für euch zusammenfassen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtiger Hinweis: Erreichen uns neue Informationen, werden wir den Artikel aktualisieren. Ihr wollt auf dem aktuellen Stand bleiben? Speichert euch die Seite ab!

Release und Plattformen

Wann erscheint Star Wars Outlaws? Einen konkreten Release hat Ubisoft noch nicht verraten, wohl aber, dass das Action-Adventure im Jahr 2024 erscheinen soll.

Für welche Plattformen kommt Outlaws? Massive Entertainment entwickelt Outlaws aktuell für PS5, Xbox Series X/S und PC (via Ubisoft Connect). Versionen für die Last-Gen wird es nicht geben.

Erster Trailer zu Star Wars Outlaws

Bereits zur Enthüllung während der Ubisoft Forward im Juni 2023 wurde ein gut zehnminütiger Gameplay-Trailer gezeigt, den ihr euch hier anschauen könnt:

10:38 Star Wars Outlaws - Erstes Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel von Ubisoft

Story und Zeitlinie

Darum gehts: In Outlaws schlüpft ihr in die Rolle von Gaunerin Kay Vess, die nach einem missglückten Auftrag vom Imperium gejagt wird. Nachdem ein Kopfgeld auf Kay ausgesetzt wird, steigt sie in ihr Raumschiff und macht sich auf die Suche nach mächtigen Verbrecher-Syndikaten, um in deren Rängen aufzusteigen und zudem den größten Raubzug des Outer Rims zu planen.

Wie ihr auf dem Bild oben seht, ist Kay auf ihrer Reise aber nicht allein, sondern hat stets ihren tierischen Begleiter Nix bei sich – der sie sogar im Kampf unterstützt.

Wann spielt Star Wars Outlaws? Das Spiel ist zwischen den Ereignissen aus Episode 5 "Das Imperium schlägt zurück" und Episode 6 "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" angesiedelt und schaut ihr euch den Trailer oben an, fällt euch sicher der 80er-Jahre-Vibe auf.

Alles Wichtige zum Gameplay

Star Wars Outlaws setzt auf einen Mix aus Schleich- und Third Person-Actionsspiel und unterscheidet sich spielerisch stark von aktuellen Titeln wie Jedi: Fallen Order oder Jedi: Survivor. Im Gegensatz zu Cal Kestis ist Heldin Kay nämlich keine Jedi und muss im offenen Kampf auf ihren Blaster zurückgreifen oder schleichend Gegner mit Takedowns ausschalten.

Der Blaster ist zudem ähnlich Remedys Control die Hauptwaffe, die sich im Verlauf des Spiels modifizieren lässt. Zwar kann Nix im Kampf Gegnern die Waffen abluchsen, die kann Kay jedoch nur für kurze Zeit nutzen.

Erkundung der Open World

Ihr bekommt laut Ubisoft nicht nur ein klassisches Open World-Spiel, in dem ihr beispielsweise Tatooine komplett erkundet, vielmehr erwartet euch in Star Wars Outlaws ein Open Space.

Bedeutet, gleich mehrere Planeten könnt ihr zu Fuß oder mit Kays Speederbike erkunden und dabei verschiedene Open World-Aktivitäten meistern.

Im Weltall erlebt ihr Dogfights, unter anderem gegen TIE-Fighter und Sternkreuzer des Imperiums

(Fast) nahtlos ins Weltall: Ein weiteres Highlight ist, dass ihr mit Kays Raumschiff, der Trailblazer, die Galaxie erkunden dürft und dabei in packende Dogfights verwickelt werdet. Abseits einer kurzen Start- und Landesequenz, startet ihr nahezu nahtlos von einem Planeten und düst anschließend durchs Weltall.

Preis und Preorder

Preis – das kostet Star Wars Outlaws: Ubisoft hat den Preis noch nicht enthüllt, da es sich jedoch um ein AAA-Spiel für PS5 und Xbox Series X/S handelt, müsst ihr mit Minimum 60-70 Euro rechnen.

Preorder – kann ich Star Wars Outlaws bereits vorbestellen? Noch nicht. Auch sind die verschiedenen Editionen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgestellt worden.