Sieben der besten Star Wars Spiele auf der Switch bekommt ihr gerade richtig günstig!

Unter den sieben Spielen steckt auch der beste Star Wars-Shooter aller Zeiten.

In manchen Fällen gilt einfach, neu ist nicht immer besser. Für mich ist das definitiv bei Star Wars-Spielen so. Star Wars Outlaws oder Jedi Survivor konnten mich beide nicht wirklich vom Stuhl hauen und sind keine Konkurrenten für die Spiele aus meiner Kindheit. Wenn es euch genauso geht, dann ist das Star Wars Heritage Pack für Nintendo Switch auf jeden Fall etwas für euch. Denn darin stecken sieben altehrwürdige Star Wars-Klassiker, optimiert für die Switch.

Welche Spiele sind im Star Wars Heritage Pack für die Switch enthalten?

Euch erwarten sieben Spiele, die meisten lassen sich den Bereichen Rollenspiel oder Action zuschreiben. Ich stelle euch hier einmal alle Spiele im Schnelldurchgang vor.

Star Wars: The Force Unleashed

Der neueste Spiel des Heritage Packs und ein absoluter Fan-Liebling. Als der Star Wars Legends-Charakter Starkiller werdet ihr hier zum Schüler Darth Vaders, der in Sachen Machtfähigkeit seinen Lehrer sogar noch übersteigt. In der Third-Person-Ansicht könnt ihr Lichtschwertangriffe mit der Macht zu mächtigen Kombos verbinden und begegnet so gut wie allen bekannten Gesichtern der Star Wars-Filme.

Selbst mit TIE-Fightern und Sternzerstörern müsst ihr es in dem Spiel aufnehmen.

Der in meinen Augen beste Star Wars-Shooter: Republic Commando

Hier spielt ihr mal keine Jedi oder Sith, sondern einen Elite-Soldaten der Klonkriege. Die Klon-Comanndos wurden für besonders heikle Missionen eingesetzt und waren den Standard-Klonen weit überlegen. Neben dem Shooter-Gameplay könnt ihr auch eure Teammitglieder befehligen und sie an strategisch wichtigen Orten positionieren.

Auch wenn das Spiel ein echtes, kleines Star Wars-Juwel ist, ist seine Entstehungsgeschichte eigentlich eine wahre Tragödie. In diesem Video verraten wir euch, warum.

Star Wars: Knights of the old Republic 1&2

Diese beiden Spielen gehören für mich nicht nur zu den besten Star Wars-Spielen, sondern auch generell zu besten Rollenspielen aller Zeiten. Bioware hat es geschafft, Lichtschwertkampf, Macht-Fähigkeiten und Blastergeschick in ein geniales Kampfsystem zu verwandeln und dazu eine Story zu erzählen, die liebenswerte Charaktere, starkes Pacing und geniale Twists miteinander verbindet.

Euch stehen in KOTOR 1&2 sowohl die helle, als auch die dunkle Seite der Macht zur Verfügung.

Klar, Grafik und Mechanik wirken auf den ersten Blick vielleicht etwas altbacken, aber diese Spiele lohnen sich wirklich extrem. Ich finde den ersten Teil ein kleines bisschen besser als den zweiten, weil die Story dort einen besseren roten Faden hat, aber beide sind absolut großartig und sollte jeder RPG-Fan gespielt haben.

Die besten Lichtschwertkämpfe in Star Wars Jedi Knight II & III

Ja, auch das viel gelobte Kampfsystem aus Jedi Survivor hat mich nicht von der Meinung abgebracht, dass diese beiden Spiele die besten Lichtschwertkämpfe aller Zeiten habe. Sie sind nicht nur extrem actiongeladen, ihr könnt auch zwischen verschiedenen Stilen mit ihren eigenen Attacken und Kombos wählen. Hinzu kommen verschiedene Macht-Skills und eine epische Zeitlupe, wenn ihr Gegner besiegt.

Jedi Knight II: Jedi Outcast Jedi Knight III: Jedi Academy

Mario Kart, aber im Star Wars Universum

Episode eins hat es bei vielen Star Wars-Fans nicht leicht. Dem Film wird vieles angekreidet, auch von mir, aber das Podrennen auf Tatooine habe ich immer geliebt. Und ich habe auch wahnsinnig gerne das dazugehörige Racing-Spiel gezockt. Mit der Zeit könnt ihr nicht nur neue Fahrer und Pod-Racer freispielen, sondern auch auf den verschiedensten Planeten der Galaxis Rennen fahren.

Außerdem könnt ihr bei Händlern Ersatzteile für eure Gefährte kaufen und es damit in Punkten wie Beschleunigung, Wendigkeit und Robustheit aufwerten. Ein Remake hiervon könnte vielleicht sogar Mario Kart World Konkurrenz machen, aber auf mich hört ja keiner.

Das Star Wars Heritage Pack ist wie eine Zeitkapsel, in der diese fantastischen sieben Spiele die Zeit überdauert haben und jetzt bereit sind, erneut gespielt werden. Denn eines könnt ihr mir glauben: Sie machen noch genauso viel Spaß wie früher und gerade bekommt ihr das Pack für unter 40 Euro.