"Gleich wieder da, muss kurz alle Enten kaufen": Küken in Stardew Valley sind noch viel niedlicher, als ihr denkt

Es lohnt sich, Enten und ihren Nachwuchs in Stardew Valley etwas genauer zu beobachten.

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Maximilian Franke
15.06.2026 | 17:00 Uhr

Ist euch dieses Enten-Detail in Stardew Valley schon aufgefallen? Ist euch dieses Enten-Detail in Stardew Valley schon aufgefallen?

Stardew Valley ist mittlerweile über 10 Jahre alt, begeistert aber bis heute sehr viele Fans und das liegt nicht zuletzt am hohen Detailreichtum des Sternentautals. Der macht auch vor den Tieren nicht halt, die auf eurem Bauernhof einziehen können und Enten sind dabei besonders niedlich umgesetzt.

“Das hab ich noch nie gesehen”

Wenn ihr Farmtiere zu euch holt, treiben diese danach natürlich ihr Unwesen im Stall oder außerhalb auf eurem Grundstück. Allzu viele spezifische Verhaltensweisen legen Kühe, Schafe und Schweine dabei nicht an den Tag, aber Enten und ihre Küken verhalten sich in einem Punkt recht realistisch.

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Wie Reddit-User BuggiBonez kürzlich bemerkt hat, sammelt sich der Enten-Nachwuchs nämlich um das Muttertier. Wenn eine erwachsene Ente also auf dem Hof ein Schläfchen macht, tummeln sich die Küken immer im direkten Umkreis, wie der Post mit einem Screenshot demonstriert.

Sobald sich die Mama-Ente bewegt, watscheln die Kleinen brav hinterher, ganz wie in der Realität!

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Dabei folgen sie erwachsenen Enten sogar ins Wasser. Enten können in Stardew Valley nämlich auch schwimmen. Das passiert selten, aber mit etwas Glück könnt ihr eine fröhliche Entenfamilie beim Planschen beobachten.

In den Kommentaren melden sich viele Stimmen, denen dieses Detail bisher nie aufgefallen ist: "Das ist super niedlich! Ich hab das vorher noch nie gesehen", schreibt etwa jemand.

Die Schlussfolgerung aus der Entdeckung ist auch ganz klar: "Gleich wieder da, muss kurz alle Entenküken kaufen", stellt Professional_Fold803 fest und erntet damit viel Zustimmung.

Wie bekomme ich Küken?

Um Enten zu züchten, braucht ihr natürlich erst einmal erwachsene Tiere. Die bekommt ihr in Marnies Laden für 1.200 Gold, sobald ihr einen Großen Hühnerstall gebaut habt.

Danach legt eine Ente alle zwei Ingame-Tag ein Ei. Damit ein Küken daraus schlüpft, müsst ihr es noch in den Brutkasten legen, der im Großen Hühnerstall direkt mit dabei ist.

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Nach etwa sechs Tagen habt ihr eine Baby-Ente im Stall, vorausgesetzt, die Kapazität des Gebäudes bietet noch mindestens einen freien Platz.

Wenn ihr das Küken täglich füttert, wächst es nach weiteren fünf Tagen zu einer erwachsenen Ente heran. In dieser Zeit könnt ihr das niedliche Schauspiel aus dem beschriebenen Post also beobachten.

Habt ihr die kleinen Küken mit ihren Eltern schon einmal so beobachtet?

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Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

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