Stardew Valley: Riesige Fan-Erweiterung fügt 15 neue Gebiete mit großer Schatzsuche hinzu – und 10 neue Mülltonnen, die ihr durchwühlen könnt!

Ihr liebt Stardew Valley und wollt mehr? Kein Problem, wenn ihr am PC spielt. Diese Fan-Mod hier hat so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Neue Pflanzen, neue NPCs und selbstverständlich auch neue Mülltonnen.

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David Molke
10.06.2026 | 18:00 Uhr

Hier seht ihr Stardew Valleys Leah und einen Screenshot aus der Fan-Erweiterung The Forgotten Caverns. Hier seht ihr Stardew Valleys Leah und einen Screenshot aus der Fan-Erweiterung The Forgotten Caverns.

Stardew Valley genießt völlig zu Recht absoluten Kultstatus und hat mittlerweile wohl sein Vorbild Harvest Moon überflügelt. Die Fans kriegen einfach nicht genug und nehmen ihr Schicksal darum selbst in die Hand. Dieser hier hat zum Beispiel eine gigantische Erweiterung gezimmert, die sich wirklich sehen lassen kann.

Stardew Valley-Fan erweitert die Farming-Sim um beinahe alles, was ihr euch vorstellen könnt

Mit der Ingwer-Insel hat Stardew Valley-Entwickler ConcernedApe aka Eric Barone selbst schon eine äußerst umfangreiche Erweiterung zu seinem Baby veröffentlicht. Aber auch die ist natürlich irgendwann komplett erkundet. Habt ihr alle goldenen Nüsse und auch sonst schon alles erreicht, könnte diese Mod hier etwas für euch sein.

Video starten 1:00 Fourleaf Fields ist ein Stardew Valley mit riesengroßem Gemüse und Koop

Die Fan-Erweiterung nennt sich The Forgotten Caverns und fügt ein ganzes Höhlensystem zum Spiel hinzu. Die zusätzlichen Gebiete funktionieren aber nicht so wie die Totenkopf-Höhlen oder die Minen, im Gegenteil. Hier haben wir es nicht mit zufällig generierten Ebenen zu tun, die einfach immer tiefer gehen.

Nein, dieser Stardew Valley-Fan hat sich die Mühe gemacht, 15 neue Spiel-Bereiche selbst zu programmieren. Fünf davon sind versteckt und müssen erst einmal entdeckt werden. Es gibt aber auch sonst alle möglichen Neuerungen in der Fan-Mod für den PC.

Habt ihr sie euch bei Nexus-Mods heruntergeladen und installiert, müsst ihr im Spiel erst einmal ein paar Voraussetzungen erfüllen:

  • Ihr müsst euch für eine der beiden Höhlen auf eurer Farm entscheiden: Demetrius gibt euch die Wahl, ob ihr Fledermäuse oder Pilze haben wollt.
  • Ihr müsst in den Minen Ebene 80 erreicht haben.

Dann findet ein neues Event statt, in dem euch Demetrius darüber informiert, dass sich in eurer Höhle ein neuer Eingang aufgetan hat. Der führt euch dann in die vergessenen Höhlen, in denen es jede Menge zu entdecken gibt:

  • 15 neue Gebiete
  • Eine neue (Mini-)Map
  • Eine großangelegte Schatzsuche
  • Neue Quests
  • Neue Musik
  • 5 neue Buffs
  • 2 neue Shops
  • 4 neue Fische
  • 2 neue Obstbäume
  • 4 neue Items, die ihr aufsammeln könnt
  • 9 neue Rezepte zum Kochen
  • 3 neue Waffen
  • Neue Möbel
  • 10 neue Mülltonnen, die ihr durchwühlen könnt
  • Einen neuen NPC, mit dem ihr euch anfreunden könnt
  • Eine Hütte im Untergrund, die ihr nach Herzenslust anpassen und gestalten dürft
  • Neue zusätzliche Bereiche, in denen ihr saisonalen Anbau betreiben könnt
  • Einen Whirlpool, der eure Energie auffüllt

Das klingt extrem umfangreich und ist es wohl auch. Die Untergrund-Gebiete unterliegen aus Balancing-Gründen zwar den Jahreszeiten, werden aber nicht durch Wetter beeinflusst. Zusätzlich zu der Liste oben soll es auch noch einige Überraschungen geben.

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Die Person hinter dieser Fan-Erweiterung schreibt außerdem noch, dass ihre Mod zwar eigentlich für alle Menschen geeignet sein sollte, spricht aber auch eine Warnung aus. Die Story drehe sich um Themen wie Tod, Trauer und andere Tragödien. Wer also sensibel auf solche Themen reagiert, sollte sich vorher gut überlegen, ob die Storyline der Erweiterung aktuell das Richtige ist.

Habt ihr Lust, die Forgotten Caverns zu erkunden? Was würdet ihr euch noch wünschen?

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Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

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