Fourleaf Fields ist ein Stardew Valley mit riesengroßem Gemüse und Koop

Auf der Wholesome Direct wurde ein neuer Trailer zu Fourleaf Fields gezeigt. Die entspannte Farm-Life-Simulation, die auf den ersten Blick an Stardew Valley erinnert, fällt durch eine besonders niedliche Prämisse auf: Wir spielen als eine winzige, daumengroße Figur in einer überdimensional wirkenden Welt.

Aus dieser neuen Perspektive bauen wir riesige Karotten oder Kürbisse an, die zum Ernten erst in Stücke geschnitten werden müssen, und züchtet keine klassischen Bauernhoftiere, sondern hält sich beispielsweise Schmetterlinge, Marienkäfer und Bienen. Die Welt besteht dabei aus Wäldern und Bergen, aber auch aus alltäglichen Gegenständen wie übergroßen Teetassen oder Stiefeln, die es im Einzelspieler oder online im Koop mit bis zu vier Spielern zu erkunden gilt.

Neben der landwirtschaftlichen Arbeit und dem Ausbau der eigenen Farm liegt ein großer Fokus auf dem sozialen Miteinander. Wir können Beziehungen zu den Nachbarn aufbauen, das Dorf weiterentwickeln und ein "Gerüchte-System" nutzen. Dieses fungiert wie eine Art Talentbaum, der durch aufgeschnappten Klatsch und Tratsch angetrieben wird und dabei hilft, die Geheimnisse der Dorfbewohner und der Vergangenheit des Ortes aufzudecken.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann und für welche Plattformen das Spiel erscheint.