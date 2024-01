'Wie sagen wir's ihr?': Stardew Valley-Spielerin packt all ihre Gegenstände in eine Kiste und fragt sich dann, warum sie weg sind

Wo sind nur die Items hin? Ein Fan kann es sich nicht eklären.

"Hilfe", schreibt ein Stardew Valley-Fan auf Reddit. Der Grund: Sämtliche Items seien verschwunden, nachdem die Spielerin sie in eine Kiste gelegt habe. Wahrscheinlich dürfte den Fans, die alleine das lesen, schon dämmern, welche folgenschwere Verwechslung hier vorliegt.

Stardew Valley-Fan hat da was verwechselt

Das Wichtigste in Kürze Ein Stardew Valley-Fan hat versehentlich wichtige Items in die Versandkiste gelegt, anstatt sie in einer Aufbewahrungskiste zu verstauen.

Die Community reagiert mit Belustigung und Mitleid auf den Fehler des Fans.

Der Fan verteidigt sich mit dem Argument, dass die Versandkiste wie eine normale Kiste aussah.

Der komplette Reddit-Post von thebruntwaffle lautet: "Ich habe all meine Sachen in diese Kiste gepackt und jetzt kann ich sie nicht mehr finden? Hilfe." der Beitrag wurde als Frage markiert und darunter ist auch gleich der vielsagende Screenshot zu sehen.

Hier steht der Spielercharakter nämlich nicht etwa vor einer der Aufbewahrungskisten, die wir craften können, um Dinge zu lagern, sondern vor der Versandkiste. Dort werfen wir nur die Dinge rein, die wir zu Geld machen wollen. Also heißt es: Bye bye, diese Items kommen nicht wieder.

Community reagiert 'betroffen' und belustigt

Die Community reagiert mit einer Mischung aus Belustigung und Mitleid und fragt sich, wie sie dem Fan die Wahrheit beibringen soll. "Wie sagen wir es am besten?" und "Jemand muss es tun" lauten die Kommentare. "Ich meine, Lewis hat es schon gesagt. Sie hat nur nicht zugehört", merkt eine Person an.

"Jemand scheint den ganzen Intro-Dialog geskippt zu haben", mutmaßt ein anderer Fan. Tatsächlich erklärt Bürgermeister Lewis nämlich die Versandkiste unmissverständlich zu Spielbeginn.

Vielen Community-Mitglieder dürfte das System außerdem durch zahlreiche andere Farm Sims so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass sie sich nicht vorstellen können, wie es zu so einem Missverständnis kommt. Thebruntwaffle verteidigt sich:

ES SAH WIE EINE KISTE AUS

Dem lässt sich schlecht widersprechen. Das ist allerdings der einzige Kommentar, den die Spielerin absetzt, während unter dem Post rege diskutiert wird. Manche Fans bringt dieser Mangel an weiteren Infos zur Überzeugung, dass es sich um einen bloßen Witz handle.

Zu bedenken gilt auch, dass das Spiel uns gar nicht erlaubt, wichtige Schlüssel-Gegenstände wie die Farm-Tools (Sense, Hacke usw.) versehentlich zu verkaufen. Die sind nicht verfügbar, wenn wir die Versandkiste nutzen.

Der Fan müsste sich vermutlich noch relativ am Anfang des Spiels befunden haben, also zu einem Zeitpunkt, an dem noch gar nicht allzu viele richtig wichtige Ressourcen angesammelt waren, die zu verkaufen richtig ärgerlich gewesen wäre; wie zum Beispiel Hartholz oder Iridiumerz.

Allerdings könnte es natürlich sein, dass die Person die Versandkiste nie genutzt, sondern stattdessen alles in den entsprechenden Läden in Pelican Town verkauft hat. Falls sich die Spielerin nicht noch mal zu Wort meldet, werden wir wohl nie erfahren, ob es nur ein Witz oder ein tatsächliches Missgeschick war. Vorstellbar wäre Letzteres aber definitiv.

Wir jedenfalls haben selbst ebenfalls schon entscheinde Dinge in Spielen übersehen oder missverstanden und uns dann über uns selbst gewundert. So oder so ist der Post einfach witzig und hat wohl darum aktuell schon knapp 12K Upvotes gesammelt.

Was war euer dümmstes Missgeschick oder eure folgenreichstes Missverständnis in Videospielen?