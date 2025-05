Stardew Valley: An diesem versteckten Buch seid ihr alle schon vorbeigelaufen und habt es womöglich trotzdem nie entdeckt

Manche Geheimnisse in Stardew Valley liegen direkt vor euren Augen, ihr müsst sie nur aufheben.

In der Welt von Stardew Valley könnt ihr an allen Ecken und Enden über kleine Geheimnisse, Easter Eggs oder versteckte Items stolpern. Manche davon sind eigentlich sogar sehr leicht zugänglich, wenn man denn weiß wie. Falls ihr dieses Beispiel noch nicht kennt, seid ihr ziemlich sicher trotzdem schon daran vorbeigelaufen.

Kein Bug, sondern ein Feature

Das besagte Item versteckt sich hinter der üblichen Levelgrenze, mit der das Sternentautal normalerweise endet. Hinter einem Loch im Zaun in der Nähe des Schmieds könnt ihr das geheime Buch “Das Gassenbuffet” finden, zumindest wenn ihr eure Werkzeuge etwas aufgerüstet habt.

Solltet ihr den Zugang zufällig gefunden haben, dürfte die Verwunderung und Freude groß gewesen sein. Fans, denen dieser Glücksgriff passiert, gehen manchmal sogar erst von einem Bug aus, wie zum Beispiel User Chay_CanUC zeigt.

So erreicht ihr das Geheimversteck im Osten

Seit dem Release von Update 1.6 könnt ihr am östlichen Kartenrand nach einem Baum Ausschau halten, dessen Krone über den Zaun ragt, der eigentlich die Map begrenzt. Schlüpft einfach unter dem Laubdach hindurch.

Viel Bewegungsfreiheit habt ihr hier nicht, aber ihr könnt noch ein Stück weiter nach Norden, wenn ihr den Baumstamm und den großen Felsbrocken zerschlagt. Dafür müsst ihr allerdings eure Axt und eure Spitzhacke auf die Stahl-Stufe (Level 2) aufgewertet haben.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Am Ende des Weges versteckt sich dann eine goldene Mülltonne hinter einem weiteren Baum. Öffnet sie und ihr findet das Buch “Das Gassenbuffet”. Wenn ihr es lest, erhöht sich die Chance um 20 Prozent, dass ihr in Mülltonnen hochwertige Items findet.

Wenn ihr alle Bücher sammeln möchtet, solltet ihr das gute Stück auf jeden Fall einsammeln. Es kann zwar theoretisch beim Buchhändler auftauchen, allerdings taucht es dort frühestens ab Jahr 3 auf, kostet 20.000 Gold und erscheint nur mit einer Chance von 9 Prozent.

Der Weg über das Geheimversteck ist also in jedem Fall die beste und einfachste Möglichkeit Das Gassenbuffet zu finden. Es lohnt sich auch, denn in den Mülleimern der Stadt können sich neben Abfall auch echte Schätze wie manche Edelsteine oder Omni Geoden verbergen.

Was denkt ihr: Kanntet ihr das Geheimnis bereits und wenn ja: Habt ihr es selbst gefunden oder über einen Guide?